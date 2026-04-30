Gana Diego Luna batalla legal contra marca de Whisky que utilizó su imagen

“El caso deja un mensaje claro: el uso comercial de la imagen ajena tiene consecuencias jurídicas que no pueden diluirse mediante cálculos contables”, aseguró el ministro Arístides Guerrero García.

La resolución ordena que el actor sea indemnizado con al menos el 40 por ciento de las ventas generadas por el producto durante el tiempo en que se transmitió el comercial, sin descontar costos de producción o comercialización, como lo determinó en agosto de 2025 un tribunal colegiado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de del actor Diego Luna en el litigio que el actor mantenía desde hace más de una década contra Diageo México y la marca Johnnie Walker por el uso no autorizado de su imagen en una campaña publicitaria de 2011.

✅ #ComunicadoSonoro | Hoy la #SCJN garantizó que utilizar la imagen de una persona sin su consentimiento para publicidad, amerita el pago de una indemnización de al menos el 40 % del precio de venta o del servicio ofertado. 🔉 Da clic, escucha y comparte. pic.twitter.com/ktsm3JSIni

El caso se remonta a la campaña “Caminando con Gigantes”, en la que aparecían imágenes del actor y su hijo, sin autorización expresa, señala quien.com.

El anuncio fue difundido tanto en televisión abierta como de paga y terminó convirtiéndose en uno de los litigios más relevantes en México sobre derechos de imagen y explotación comercial de la identidad.

La Corte no solo respaldó a Diego Luna, sino que también fijó un criterio que fortalece el derecho a la propia imagen en México. De acuerdo con la resolución, las empresas que utilicen la imagen de una persona con fines comerciales sin consentimiento deberán pagar una indemnización calculada sobre las ganancias obtenidas, sin posibilidad de reducir el monto argumentando gastos operativos.

El ministro Arístides Guerrero García explicó durante la discusión que el derecho a la imagen está ligado a la dignidad humana y a la capacidad de cada persona para decidir cómo se utiliza su identidad visual.

El caso también recordó otro litigio similar relacionado con la misma campaña: el de Gael García Bernal, quien igualmente demandó a la marca años atrás por uso indebido de su imagen.

Aunque la Suprema Corte reconoció que el uso de la imagen del hijo menor de edad de Diego Luna dentro de la campaña publicitaria podría vulnerar derechos relacionados con la protección de la infancia, aclaró que ese tema no podía formar parte de la indemnización resuelta en el juicio actual.

La razón, explicó la ministra Yasmín Esquivel Mossa, es que el menor no figuró formalmente como parte del amparo promovido por el actor. “No debemos perder de vista que la suplencia de la queja en favor de menores de edad operaría si figuran como parte en el juicio de amparo”, señaló durante la discusión del caso.

Pese a ello, varios ministros coincidieron en que sí existe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso legal específicamente por el uso comercial de la imagen del menor.

El ministro Irving Espinosa incluso planteó que una eventual indemnización debería entregarse directamente al hijo de Diego Luna y no al actor, además de sugerir la participación de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para evaluar posibles afectaciones.