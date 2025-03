$!Gana Disney demanda por plagio contra 'Moana'

El juicio por violación de derechos de autor que involucraba a Disney y al guionista Buck Woodall terminó este lunes por un favor de la compañía.

Un jurado de Los Ángeles determinó por unanimidad que Disney no había tenido acceso al guion de Woodall, titulado Bucky the Wave Warrior, y por lo tanto no cometió complicación al crear la película Moana .

Woodall había demandado a Disney en 2020, argumentando que Moana estaba basada en su propio trabajo. Según el guionista, ambas historias compartían elementos clave, como la trama de jóvenes que desobedecen a sus padres para embarcarse en una aventura y salvar una isla polinesia. También señaló coincidencias como el uso de la navegación estelar y un semidiós tatuado.

Durante el juicio, Disney defendió su obra señalando que Moana fue creado de manera independiente y destacando las diferencias sustanciales entre ambos proyectos.

Afirmaron que los personajes, el contexto y los objetivos de los protagonistas eran completamente distintos, lo que hizo que las similitudes no fueran suficientes para probar la infracción.