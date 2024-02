“La Berlinale tiene mucho, mucho espacio para el diálogo entre las personas y el arte. Pero no hay lugar para el odio. El odio no está en nuestra lista de invitados”, declaró la codirectora del festival, Mariette Rissenbeek, durante la gala inaugural.

Dahomey narra la vuelta de 26 tesoros reales del Reino de Dahomey, un antiguo reino africano que hoy día corresponde geográficamente a la república de Benin.

El saqueo tuvo lugar en 1892 por las tropas coloniales francesas y desde entonces han estado en París.

Mati Diop su directora, destacó que se puede olvidar el pasado o una carga desagradable que nos impida evolucionar, pero siempre hay otras posibilidades.

“Podemos asumir la responsabilidad, usarlo para avanzar”, dijo al recibir el premio.

“Como cineasta franco-senegalesa y afrodescendiente, he elegido ser una de esas personas que se niegan a olvidar, que rechazan la amnesia como método, respaldo a los senegaleses en su lucha por la democracia y su solidaridad a Palestina”.

El Oso de Plata Gran Premio del Jurado fue para Yeohaengjaui Pilyo/A traveler’s needs, del director surcoreano Hong Sangsoo, de Corea del Sur.

El Premio del Jurado recayó en L’Empire, del francés Bruno Dumont, una parodia del género de ciencia ficción en torno a una guerra secreta entre fuerzas extraterrestres del bien y del mal.

Como mejor ganó Nelson Carlos de los Santos Arias, por Pepe, una cinta sobre un hipopótamo que narra su vida y destino, al ser llevado de África a Colombia.

El Oso de Plata a la mejor interpretación principal fue para Sebastian Stan por A different man (Estados Unidos), y la actriz Emily Watson se llevó la plata a la mejor interpretación de reparto por Small things like these.

El Oso de Plata al mejor guion se lo llevó el alemán Matthias Glasner, por Sterben, y el Oso de Plata de Destacada Contribución Artística fue para Martin Gschlacht por Des Teufels Bad.

El festival berlinés terminó con la ceremonia de entrega de los premios oficiales del jurado internacional de los Osos, del que formaron parte, Lupita Nyong’o y de Albert, el director y actor estadounidense Brady Corbet, la directora hongkonesa Ann Hui, el director alemán Christian Petzold, la actriz y directora italiana Jasmine Trinca, y la escritora ucraniana Oksana Zabuzhko.