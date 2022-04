$!Gana Jon Batiste el máximo premio del Grammy: Álbum del Año con ‘We Are’

El máximo galardón que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación en los Premios Grammy, Álbum del Año fue para We Are, de Jon Batiste, galardón que fue anunciado por Lenny Kravitz, quien subió al escenario para presentar el último premio de la noche.

Dua Lipa presentó la categoría de Mejor Artista Nuevo, en la que contendían Arooj Aftab, Jimmie Allen, Baby Keem, Finneas, Glass Animals, Japanese breakfast, The Kid Laroi, Arlo Parks, Saweetie y Olivia Rodrigo, siendo esta última la ganadora.

“Leave The Door Open”, de Silk Sonic, grupo en el que canta Bruno Mars, gana ‘Canción del Año’.

Juanes se alzó con un galardón a Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo por su trabajo “Origen”, en una categoría en la que también competía Nathy Peluso con “Calambre” y C. Tangana con “El Madrileño”.

“Nuestros músicos usan chalecos antibalas en lugar de esmóquines. Le cantan a los heridos en los hospitales, incluso a los que no pueden oírlos”, dijo. “Pero la música se abrirá paso de todos modos”.

La Academia de la Grabación, con su socio Global Citizen, destacó antes de la ceremonia una campaña en las redes sociales llamada “Stand Up For Ukraine” para recaudar dinero y apoyo durante la crisis humanitaria.

“Llena el silencio con su música. Llénenlo hoy para contar nuestra historia. Digan la verdad sobre la guerra en sus redes sociales, en la televisión. Apóyennos en todo lo que puedan, pero no en silencio. Y entonces la paz llegará a todas nuestras ciudades”, dijo Zelensky.

¿Quién es Batiste?

Jon Batiste, quien tuvo 11 nominaciones esta noche, pertenece a una dinastía musical de Nueva Orleans, pero construyó una carrera en la industria gracias a su talento y visión artística.

Es una figura constante en las alfombras rojas, el músico de 35 años ya cuenta con un Oscar en su haber.

Ha grabado con artistas legendarios como Stevie Wonder, Prince y Willie Nelson. Para muchos, sin embargo, es más conocido por ser el director musical y el líder de la banda del programa nocturno de variedades de Stephen Colbert.

Batiste también es el director creativo del Museo Nacional del Jazz, en Harlem, y el año pasado, además del Oscar, se llevó un Globo de Oro y un BAFTA (premio de la Academia Británica de Cine) por la banda sonora de la película Soul, de Pixar, compuesta con Trent Reznor y Atticus Ross.

Conozca la lista de ganadores al Grammy 2022

Álbum del Año: We Are, Jon Batiste

Canción del Año: “Leave the Door Open”, Silk Sonic (Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II y Bruno Mars)

Grabación del Año: “Leave the Door Open”, Silk Sonic

Mejor Álbum Country: Starting Over, Chris Stapleton

Mejor Artista Nuevo: Olivia Rodrigo

Mejor Álbum Pop Vocal: Sour – Olivia Rodrigo

Mejor Interpretación Pop de un Dúo o Grupo: “Kiss Me More,” Doja Cat y SZA

Mejor Interpretación Rap: “Family Ties”, Baby Keem y Kendrick Lamar

Mejor Interpretación R&B (EMPATE): “Leave the Door Open”, Silk Sonic / “Pick Up Your Feelings”, Jazmine Sullivan

Mejor Interpretación R&B Tradicional: “Fight for You”, H.E.R.

Mejor Álbum R&B: Heaux Tales – Jazmine Sullivan

Mejor Canción R&B: “Leave the Door Open”, Silk Sonic

Mejor Álbum de R&B Progresivo: Table for Two, Lucky Daye

Mejor Interpretación Country: “You Should Probably Leave”, Chris Stapleton

Mejor Interpretación Rock: “Making a Fire”, Foo Fighters

Mejor Canción Rock: “Waiting On A War”, Foo Fighters

Mejor Álbum Rock: Medicine at Midnight, Foo Fighters

Mejor Interpretación Metal: Dream Theater

Mejor Álbum de Música Alternativa: Daddy’s Home, St. Vincent

Mejor Video Musical: “Freedom”, Jon Batiste

Mejor Interpretación Solista Country: “You Should Probably Leave”, Chris Stapleton

Mejor Interpretación de un Dúo o Grupo Country: “Younger Me”, Brothers Osborne

Mejor Canción Country: “Cold” – Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon & Chris Stapleton

Mejor Álbum Pop Latino: Mendó, Alex Cuba

Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo: Origen, Juanes

Mejor Interpretación Pop Solista: “drivers license”, Olivia Rodrigo

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: Love for Sale, Tony Bennett y Lady Gaga

Mejor Grabación Dance/Electrónica: “Alive”, Rufus Du Sol

Mejor Álbum Dance/Electrónico: Subconsciously, Black Coffee

Mejor Ingeniería de un Álbum, No-Clásico: Love For Sale (Tony Bennett y Lady Gaga)

Mejor Grabación Remix: “Passenger (Mike Shinoda Remix)”, Mike Shinoda, remixer (Deftones)

Mejor Álbum de Audio Inmersivo (Grammys 63): Soundtrack of the American Soldier (Jim R. Keene & The United States Army Field Band)

Mejor Álbum de Audio Inmersivo: Alicia (Alicia Keys)

Mejor Álbum de Música Urbana: El Último Tour del Mundo, Bad Bunny

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana: A Mis 80’s, Vicente Fernández

Mejor Álbum Tropical Latino: Salswing!, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mejor Interpretación Musical Global: “Mohabbat”, Arooj Aftab

Mejor Álbum de Música Global: Mother Nature, Angelique Kidjo

Mejor Interpretación de Raíces Americanas: “Cry”, Jon Batiste

Mejor Álbum Americana: Native Sons, Los Lobos

Mejor Álbum Bluegrass: My Bluegrass Heart, Béla Fleck

Mejor Álbum de Blues Tradicional: I Be Trying, Cedric Burnside

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: 662, Christone “Kingfish” Ingram

Mejor Álbum de Música de Raíces Regionales: Kau Ka Pe’a, Kalani Pe’a

Mejor Álbum Reggae: Beauty in the Silence, Soja

Mejor Composición Instrumental: “Eberhard”, Lyle Mays

Mejor Arreglo, Instrumental o A Cappella: “Meta Knight’s Revenge” – Charlie Rosen y Jake Silverman

Mejor Álbum New Age: “Divine Tides”- Stewart Copeland y Ricky Kej

Mejor Canción/Interpretación de Música Cristiana Contemporánea: “Believe For It”, CeCe Winans.

Mejor Álbum de Raíces Gospel: My Savior, Carrie Underwood

Mejor Filme Musical: Summer of Soul, Varios Artistas

Mejor Empaque de Grabación: “Pakeland”Li Jheng Han y Yu Wei

Mejor Empaque de Edición Limitada Especial o en Caja: All Things Must Pass: 50th Anniversary Edition (George Harrison)

Mejor Álbum Histórico: Joni Mitchell Archives, Vol. 1: The Early Years (1963-1967) – (Joni Mitchell)

Mejor Álbum de Teatro Musical: The Unofficial Bridgerton Musical - (Barlow & Bear)

Mejor Banda Sonora Recopilatoria para Medios Visuales: The United States Vs. Billie Holiday

Mejor Banda Sonora para Medios Visuales (EMPATE): The Queen’s Gambit, Carlos Rafael Rivera / Soul, Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross.

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales: “All Eyes On Me”, Bo Burnham

Mejor Solo de Jazz Improvisado: “Humpty Dumpty (Set 2)” – Chick Corea

Mejor Álbum de Jazz Instrumental: Skyline, Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba

Mejor Álbum de Gran Conjunto de Jazz: Jimmy, Wes And Oliver, Christian McBride Big Band

Mejor Álbum de Jazz Latino: Mirror Mirror, Eliane Elias With Chick Corea y Chucho Valdés

Mejor Álbum de Notas: “The Complete Louis Armstrong Columbia and RCA Victor Studio Sessions 1946-1966”

Mejor Interpretación/Canción de gospel: “Never Lost” – CeCe Winans

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo: “Tree Falls” - Taylor Eigsti

Mejor Composición Clásica Contemporánea: “Shaw: Narrow Sea” – (Dawn Upshaw, Gilbert Kalish y Sō Percussion)

Mejor Interpretación de Rap Melódico: “Hurricane,” Kanye West featuring The Weeknd & Lil Baby