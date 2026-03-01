Gana Rosalía en los BRIT Awards 2026 como Artista Internacional del Año

La cantante española Rosalía logró uno de los mayores triunfos de su carrera al ser galardonada como Artista Internacional del Año en la 49ª edición de los BRIT Awards, celebrada el 28 de febrero de 2026 en el Co-Op Live Arena de Manchester.

Este premio representa un reconocimiento global al impacto de Rosalía en la música contemporánea y la consolida como una de las artistas más influyentes de la actualidad.

La ceremonia fue especialmente significativa, ya que fue la primera vez que los galardones se realizaron fuera de London, trasladándose a Manchester con un formato que incluyó actuaciones en vivo, premiaciones a talentos británicos e internacionales, y momentos que se convirtieron en hitos para la industria musical, de acuerdo con quien.com

Rosalía competía en la codiciada categoría de Artista Internacional del Año junto a figuras de renombre mundial como Bad Bunny, Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Tyler, The Creator, entre otros.

Al recibir el premio, la artista catalana subió al escenario ataviada con un vestido rojo y el cabello recogido, y fue presentada por Jade, exintegrante de Little Mix. Durante su discurso, Rosalía agradeció a quienes crean música en español y destacó la diversidad cultural dentro de la industria musical:

“Sigamos celebrando la música diferente, las culturas diferentes, los idiomas diferentes”.

Este premio no solo significa un logro personal, sino que marca un hito histórico: Rosalía es la primera artista española en ganar este galardón en la historia de los BRIT Awards, desde que se entregó por primera vez hace décadas.

Rosalía y Björk sorprenden en los BRIT Awards 2026

Rosalía y la cantante Björk, sorprendieron durante la ceremonia de los BRIT Awards, que reconoce a lo mejor de la música en Reino Unido.

En la Co-op Live arena en la ciudad de Manchester, donde participaron además Dua Lipa, Harry Styles, entre otros, la artista originaria de Barcelona interpretó por primera vez en vivo su tema “Berghain”, canción que fusiona el sonido de la orquesta y la voz de la ópera.

En esta presentación Rosalía apostó por un coro a sus espaldas y tener como invitada a la interprete de “Army Of Me”.

Björk salió detrás de los integrantes del coro enfundada en un vestido de Amit Aggerwal que tiene una forma floral pero que también tiene su lado alienígena. Esta fue su primera aparición en una ceremonia de premios después de una larga ausencia en ellos, de acuerdo con animal.mx.