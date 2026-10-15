$!Garbage gratis en el Zócalo de la CDMX: Cuándo es, a qué hora y todo sobre el concierto

La agrupación de rock alternativo Garbage llegará al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para ofrecer un concierto gratuito.
La cita será el próximo sábado 14 de noviembre en la plancha de la Plaza de la Constitución, en donde la agrupación liderada por shirley Manson se presentará en un show sin costo con el que al ritmo de temas como “Only Happy When It Rains” y “Push It”, pondrán a cantar a sus seguidores capitalinos.
El anunció del concierto gratuito fue lanzado por el Gobierno de la CDMX, en el que se precisó que la hora en que dará inicio la presentación de Garbage será a las 20:00 horas.
Este show se suma a una larga lista de artistas que ya han desfilado en la plancha del Zócalo como Shakira, Interpol, Rosalía y Grupo Firme.
¿Quién es la banda Garbage?
Garbage es una banda de rock alternativo formada en 1993 en Madison, Wisconsin, que logró marcar una pausa definitiva en la escena musical internacional a mediados de la década de los noventa.
La agrupación destaca por la presencia magnética en el escenario de su vocalista escocesa Shirley Manson, respaldada por un talentoso trío de músicos y reconocidos productores estadounidenses: Duke Erikson, Steve Marker y Butch Vig, este último famoso por haber producido el legendario álbum Nevermind de Nirvana.
Su propuesta musical revolucionó la época al fusionar de manera impecable las guitarras distorsionadas del grunge y el rock industrial con sofisticadas capas de sintetizadores, bases electrónicas, samplers y pegajosas melodías de corte pop.
A lo largo de su prolífica trayectoria, el grupo ha vendido decenas de millones de discos en todo el mundo y cosechado múltiples nominaciones al Grammy, impulsados por himnos atemporales de la era dorada de MTV como “Only Happy When It Rains”, “Stupid Girl”, “I Think I’m Paranoid” y “Push It”