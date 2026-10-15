$!Garbage gratis en el Zócalo de la CDMX: Cuándo es, a qué hora y todo sobre el concierto

La agrupación de rock alternativo Garbage llegará al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para ofrecer un concierto gratuito.

La cita será el próximo sábado 14 de noviembre en la plancha de la Plaza de la Constitución, en donde la agrupación liderada por shirley Manson se presentará en un show sin costo con el que al ritmo de temas como “Only Happy When It Rains” y “Push It”, pondrán a cantar a sus seguidores capitalinos.

El anunció del concierto gratuito fue lanzado por el Gobierno de la CDMX, en el que se precisó que la hora en que dará inicio la presentación de Garbage será a las 20:00 horas.