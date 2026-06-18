Gatos, Venecia y mafia: así se ve ‘Gatto’, la nueva película de Pixar

Luego del éxito de Hoppers y de la enorme expectativa que hay detrás de Toy Story 5, Pixar ya reveló las primeras imágenes de su nueva película llamada Gatto, la cual en inglés será protagonizada por Mark Ruffalo y Laurence Fishburne.

Ruffalo dará voz a Nero, un gato negro luchador, y Fishburne interpretará a Rocco, un despiadado jefe de la mafia felina.

Sinopsis y teaser de Gatto, la nueva película de Pixar

La sinopsis oficial dice que en Gatto:

“Tras años de moverse por la supersticiosa Venecia, Italia, una ciudad llena de canales, Nero empieza a preguntarse si ha vivido las vidas correctas. En deuda con Rocco, el jefe de la mafia felina local, Nero se encuentra en un dilema y se ve obligado a forjar una amistad verdaderamente inesperada que podría llevarle por fin a descubrir su propósito... a menos que Venecia se le eche encima antes.

El estilo especial de Gatto

Cuando Pixar anunció por primera vez Gatto en Annecy el año pasado, el estudio describió el proyecto como un gran experimento artístico y el primer tráiler ya nos da una idea de a qué se referían con eso.

A diferencia del realismo que han pulido desde Toy Story, Gatto parece utilizar una tecnología que imita una “pintura viviente” que se asemejan a un libro de cuentos ilustrado que cobra vida.

Los animadores modelan los entornos y personajes de forma digital para luego dibujar directamente sobre ellos capa por capa, logrando una estética artesanal similar a las ilustraciones tradicionales hechas a mano.

La nueva película está dirigida por Enrico Casarosa y producida por Andrea Warren, el equipo cinematográfico responsable de Luca. Se estrenará en los cines el 5 de marzo de 2027.