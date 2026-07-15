Genera franquicia de ‘Toy Story’ más de 51 mil millones de dólares a nivel mundial

La franquicia Toy Story ha generado alrededor de 51 mil millones de dólares en actividad económica desde el estreno de su primera película en 1995, de acuerdo con un estudio encargado por The Walt Disney Company a la consultora independiente Steward Redqueen, especializada en análisis de impacto social. Más de tres décadas después del debut de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes de Pixar, la saga se ha consolidado como una de las propiedades más exitosas de Disney, con un impacto que va más allá de la taquilla y alcanza sectores como el comercio, el turismo, la manufactura y los servicios. El informe señala que una parte importante de los 51 mil millones de dólares proviene de la venta de productos de consumo relacionados con la franquicia, incluyendo ropa, juguetes, muñecas, videojuegos y otros artículos inspirados en sus personajes.

Según Steward Redqueen, esta actividad beneficia a fabricantes, proveedores, distribuidores, comercios minoristas, pequeñas empresas y prestadores de servicios, además de generar salarios y movimiento económico en distintos sectores, detalla elhorizonte.mx El estudio también incorpora el impacto derivado del transporte, el turismo, la producción de mercancía y las visitas a las atracciones temáticas de Toy Story en los parques de Disney, así como el consumo de las películas y otros contenidos relacionados. La publicación del estudio coincide con el desempeño de Toy Story 5, película que desde su estreno en junio ha encabezado la taquilla mundial con una recaudación superior a 880 millones de dólares. Además del éxito en cines, Disney indicó que la franquicia también se mantiene como la más vista dentro de Disney+, consolidando su presencia tanto en salas como en la plataforma de streaming.

Sólo para la Disney, la saga ha generado más de 16 mil 200 millones de dólares.