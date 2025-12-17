Genera Mariah Carey más de 60 mdd por su tema ‘All I Want for Christmas Is You’

De acuerdo con estimaciones publicadas por medios especializados como Forbes y The Economist, el impacto económico del sencillo sigue creciendo con cada temporada decembrina, impulsado por reproducciones digitales, ventas, licencias y uso comercial.

El tema, compuesto e interpretado por Mariah Carey y lanzado en 1994, no solo se ha consolidado como un himno navideño global, sino también como una de las piezas musicales más rentables de la industria. Año con año, su regreso a las listas reabre una pregunta recurrente, ¿cuánto dinero genera realmente esta canción?

A más de tres décadas de su lanzamiento, All I Want for Christmas Is You se mantiene como una de las canciones más reconocibles de la música popular.

Según cálculos de Forbes y The Economist, Mariah Carey recibe cada año entre 2.5 y 3 millones de dólares en regalías por All I Want for Christmas Is You. Estas cifras corresponden a estimaciones de la industria, ya que los ingresos exactos no son públicos.

En términos acumulados, hasta 2017 el tema ya había generado más de 60 millones de dólares en derechos de autor. Desde entonces, la cifra ha continuado en aumento gracias al crecimiento del streaming y al consumo estacional constante, señala elimparcial.com

Es importante aclarar que Carey no es la única beneficiaria: el coautor de la canción, Walter Afanasieff, también recibe una parte significativa de estos ingresos.

All I Want for Christmas Is You fue lanzada en 1994 como parte del álbum Merry Christmas. En su momento, el disco representó una apuesta por el formato navideño en plena etapa de consolidación comercial de Mariah Carey.

Con el paso del tiempo, el sencillo superó al álbum y se convirtió en una pieza independiente que regresa cada diciembre a la conversación global.

El desempeño de la canción en listas de popularidad ha sido constante y, en varios casos, sin precedentes. Entre sus principales logros destacan.

-Es la canción navideña más reproducida de todos los tiempos.

-Ha permanecido 20 semanas en el primer lugar del Billboard Hot 100, un récord histórico para cualquier canción.

-Ha acumulado 77 semanas en el Hot 100, empatando con “Levitating” de Dua Lipa como la canción de una artista femenina con mayor permanencia en esa lista.

Estos datos provienen de registros oficiales de Billboard, considerados una referencia estándar en la industria musical. En 2021, All I Want for Christmas Is You se convirtió en la primera y única canción navideña en recibir la certificación Diamond de la RIAA (Recording Industry Association of America).

Este reconocimiento acredita más de 10 millones de unidades vendidas y reproducidas en streaming en Estados Unidos. Además, el sencillo es considerado el tema navideño más vendido por un solista en la historia del Billboard U.S. Hot 100. Cada año, reingresa a los rankings de decenas de países, impulsado por playlists, radio y consumo digital.

All I Want for Christmas Is You no solo representa un logro artístico para Mariah Carey, sino un caso de estudio sobre longevidad musical y rentabilidad. Aunque las cifras exactas pueden variar según la fuente, los datos disponibles confirman que el tema sigue siendo uno de los activos más valiosos del catálogo musical contemporáneo.