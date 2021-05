Geraldine Bazán se hartó del acoso y podría levanta fuerte demanda

“No es algo que yo lo siento, sino que la gente y el público se ha dado cuenta, de verdad yo le pido a Suelta la sopa que deje el acoso conmigo, se lo pido por favor a su productor, a sus conductores”, expresó.

La revista sostiene que esta denuncia la realizó frente a otros medios mexicanos, después de que un representante de la cadena le preguntara sobre Gabriel Soto.

“Yo sé que la prensa y el artista es una sinergia, pero cuando hay acoso personal y cuando se nota que es con saña y con dolo entonces sé que va a perder muchísimo mi carrera si no me mencionan en Suelta la sopa, no me importa, ni modo, lo voy a tener que sufrir y pasar, pero sí quiero denunciar acoso de este medio porque no puede ser que siempre es lo mismo”.