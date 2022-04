$!Gerardo Bazúa de nuevo demanda a Paulina Rubio por custodia de su hijo

En esta ocasión es Gerardo Bazúa quien la demanda, pues parece ya no estar de acuerdo con compartir la custodia del hijo que tienen en común, Eros de solo 6 años -el menor de ella-, pues según el programa de TV Azteca Ventaneando él ya solicitó a la corte familiar de Miami le otorgue la responsabilidad parental total de su hijo debido, especialmente, a dos cuestiones: la primera porque según acusa, Paulina ha propiciado el retraso escolar del niño debido a constantes faltas a la escuela y la segunda, porque ha sacado al niño del país sin avisarle.

Aunque el también cantante no ha mencionado nada en sus redes sociales, el programa de espectáculos de Pati Chapoy tuvo acceso a la documentación del caso ingresado a la Corte familiar el pasado 8 de abril y donde Gerardo Bazúa especifica que debido a que Paulina Rubio aparentemente no ha llevado al niño a la escuela por largos períodos, por lo que ahora presenta un retraso en su aprendizaje “de por lo menos un año”, siendo este el motivo de que lo han regresado al kínder.

Por lo tanto, el también compositor está argumentando que la intérprete de éxitos como Mío, Ni una sola palabra, Yo no soy esa mujer y Lo haré por ti, no tienen ningún tipo de interés por el menor de edad al grado de que si estudia o no le es indiferente, siendo esta una gran penalización en Estados Unidos, país que es mucho más riguroso en este tipo de cuestiones y por las que Paulina podría perder fácilmente la custodia total en caso de que se comprobara que lo mencionado por Bazúa es real.