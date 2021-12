Gerardo Bazúa se ríe del nuevo tema musical de Paulina Rubio

Además, refirió que su relación con la intérprete de Yo no soy esa mujer, ya quedó en el pasado, difundió El Heraldo de México.

“Simplemente yo estoy avanzando, yo puedo hablar de mí, y le deseo a ella siempre todo lo mejor, será siempre la mamá de mi hijo y yo le deseo todo el amor de verdad, a manos llenas, es una gran mujer que debe tener todo y tiene todo para ser feliz”.

Por otro lado, rechazó haber recibido dinero por parte de la ex Timbiriche durante el proceso legal que interpuso en su contra por no dejarle ver a su hijo.

“Yo no voy a hablar de eso porque a mí no me da manutención, entonces no tengo nada que hablar, entonces simplemente tengo que decir: ‘a mí no me mantiene, no me da dinero’. Nunca le he pedido dinero, son estrategias que al principio pusieron los abogados y pues yo no tengo nada qué decir de eso, porque ella muy bien sabe que yo nunca le pedí dinero y nunca he recibido dinero de ella, así que estoy super limpio por esa parte”, manifestó Bazúa.

También negó que su ex pareja pueda tener algún problema por compartir fotos del pequeño Eros en sus redes sociales.

“No, para nada, de hecho, yo nunca voy a hacer pleito por eso, la verdad ¡qué flojera!, imagínate vivir en guerra porque mi hijo sale, ¡ni modo!, yo estoy en la música, su mamá es artista”.