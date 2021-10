Gerardo Ortiz y Río Roma cantan ‘Por ella tomo’

Río Roma está estrenando una nueva producción discográfica llamada 6 canciones y 1 tequila, de ahí se desprende el nuevo sencillo que reúne a los hermanos Roma con uno de los artistas más importantes del regional mexicano, Gerardo Ortiz.

Este nuevo sencillo lleva por nombre Por ella tomo, el video oficial ya está en el canal de Youtube del dúo romántico, y en las primeras dos horas de estreno rebasó las 20 mil reproducciones.

“Desde que hicimos la lista soñada para 6 canciones y 1 tequila, el nombre de Gerardo Ortiz fue uno de los que más nos entusiasmó”, cuenta emocionado José Luis Roma al hablar de la nueva colaboración de Río Roma con Gerardo Ortiz para su sencillo Por ella tomo.

“Nos habíamos conocido de rápido en el Auditorio Nacional, tuvimos muy buena onda y por eso es una gran felicidad que haya aceptado la invitación para ésta, que creo, es la rola más pisteable que hemos hecho”, agrega el compositor.

“La verdad es que me sorprendieron un montón”, contó Gerardo Ortiz, quien con su desarrollo en el regional mexicano se ha convertido en uno de los artistas latinos más sobresalientes de la década 2010-2020, según Billboard.

“Yo los conocía en un mundo más poperón y le metieron toda la galleta del mundo. Me gusta mucho escuchar voces como las de Río Roma en banda. No me esperaba que me gustara tanto y creo que es gracias a los arreglos que hicieron y a la historia de la propia canción”, dijo al finalizar las grabaciones.

“Por ella tomo es una historia real que volví canción con Geovani Cabrera”, confiesa entre risas José Luis Roma.

“Río Roma siempre busca hacer canciones que conecten con la gente y creo que esta historia pedía a gritos una voz como la de Gera”. A lo que Gerardo agrega: “Es que sí nació para cantarse recio. Como cuenta mi buen José Luis, es sobre un compa que está orgulloso de estar dolido y canta así, sin arrepentimiento de nada”.

Esta es la nueva canción del proyecto que ha regresado a Río Roma a sus orígenes en el regional mexicano: 6 canciones y 1 tequila. De éste los hermanos Roma ya han lanzado Tú eres mi amor junto a Calibre 50 , que tiene más de 11 millones de reproducciones en Youtube y Fue un placer amarte junto a Virlán García que está a punto de llegar a los 3 millones de visitas en esta misma plataforma de videos.

Río Roma anunció a través de un comunicado de prensa que se viene una serie de invitados que pintan un “dream team” del regional en un proyecto que pondrá a todos a pistear con orgullo por el amor y el desamor.

Cabe destacar que no es la primera vez que hacen una colaboración con alguien de este género, pues ya habían trabajado junto al cantautor sinaloense Horacio Palencia.