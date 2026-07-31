Germán Lizárraga inmortaliza su homenaje en un álbum en vivo

La celebración por los 75 años de trayectoria artística de Germán Lizárraga ya no solo permanecerá en la memoria de quienes abarrotaron el Estadio Teodoro Mariscal durante el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026.

A partir de este viernes 31 de julio, ese histórico concierto podrá revivirse a través de un álbum en vivo que la Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga pone a disposición del público en las principales plataformas digitales y en el canal oficial de YouTube de Luz Record.

El lanzamiento representa uno de los proyectos más significativos en la carrera del llamado “Rey de la Banda”, al convertir en un documento sonoro la velada que reunió a miles de personas para rendir homenaje a una de las figuras fundamentales en la historia de la música sinaloense.

El disco recupera la esencia del espectáculo “Yo sé que te acordarás. Homenaje al Rey de la Banda”, presentado el pasado 13 de febrero como parte de la Coronación de la Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán, Mariana I.

Aquella noche, el recinto deportivo fue escenario de una producción de gran formato en la que desfilaron invitados especiales y algunas de las voces más representativas del regional mexicano para reconocer el legado del clarinetista y director musical.

El material incluye 12 interpretaciones que recorren distintas etapas de la trayectoria de Estrellas de Sinaloa, entre ellas destacan composiciones escritas por el propio Germán Lizárraga, como “Arriba El Roble”, “Cómo Pudiste” y “Perla Azul”, además de otros temas que forman parte del repertorio que ha acompañado a la agrupación durante décadas.

La producción musical estuvo bajo la dirección del músico y productor Julio Lizárraga, quien realizó los arreglos del álbum, mientras que la edición y distribución corren a cargo del sello mazatleco Luz Record, empresa que en los últimos años ha impulsado diversos proyectos enfocados en preservar y promover la música regional mexicana mediante lanzamientos digitales y producciones audiovisuales.

”Celebrar 75 años de música rodeado de mi gente, en mi tierra y ver a nuevas generaciones cantar estas canciones es el regalo más grande. Este disco es para todo el público que nos ha acompañado en este viaje”, expresó Germán Lizárraga al anunciar el estreno del material.

Más que un concierto grabado, el álbum busca convertirse en un testimonio de una noche que marcó un momento especial para la música de banda. Durante el homenaje participaron intérpretes como Julio Preciado, Pancho Barraza, Carlos Sarabia, Germán Montero, Luis Antonio López “El Mimoso”, Saúl “El Jaguar” y Edén Muñoz, quienes compartieron escenario con el homenajeado y reconocieron públicamente su influencia dentro del regional mexicano.

El legado de Germán Lizárraga trasciende la dirección de una agrupación. Hijo de don Cruz Lizárraga, fundador de Banda El Recodo, el músico mazatleco ha construido una carrera propia que lo ha consolidado como uno de los principales impulsores del sonido tradicional sinaloense.

Su trabajo como clarinetista, director, compositor y formador de nuevas generaciones le ha valido el reconocimiento de colegas y del público, además de mantener vigente a Banda Estrellas de Sinaloa con nuevos proyectos discográficos y colaboraciones con artistas de distintas generaciones.

En meses recientes, la agrupación también presentó sencillos como “Voy pisando fuerte”, “Lo reconozco”, “El mono de alambre” y la colaboración “Duele ver”, junto a Pedro Fernández, demostrando que el proyecto continúa activo y apostando por nuevas producciones sin perder la esencia que ha caracterizado a la banda desde su fundación.

Con este lanzamiento, Estrellas de Sinaloa ofrece a sus seguidores la oportunidad de volver a escuchar una de las noches más emotivas del Carnaval de Mazatlán 2026, al tiempo que deja un registro histórico de un homenaje que reconoció en vida la aportación de Germán Lizárraga a la música de banda, un género que continúa identificando a Sinaloa dentro y fuera de México