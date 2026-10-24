Germán Montero y Toño Lizárraga estrenan ‘¡Ay, qué borrachera!’

Germán Montero y Toño Lizárraga unen sus voces en “¡Ay, qué borrachera!”, una colaboración con banda sinaloense que ya se encuentra disponible para el público en plataformas digitales, junto con su video musical oficial.

Ambos intérpretes dieron a conocer el lanzamiento a través de sus redes sociales oficiales, donde compartieron mensajes para anunciar la llegada de este tema, en el que apuestan por el sonido de la música regional mexicana.

“Estamos a nada del estreno”, publicó Toño Lizárraga previo al lanzamiento, mientras que el cantante mazatleco también expresó su entusiasmo por la colaboración con Germán Montero.

“¡Qué buena rola! Compa Germán Montero con todos los poderes!”, compartió Lizárraga en sus redes sociales, en referencia al tema que ahora pueden disfrutar sus seguidores.

La colaboración reúne a dos voces conocidas dentro del género regional mexicano, con el acompañamiento de banda sinaloense como parte de la propuesta musical.

En el video musical también destacan imágenes de Mazatlán, donde se realizó la grabación y que se convierte en parte del atractivo visual de esta colaboración.

Los paisajes y escenarios mazatlecos acompañan la interpretación de Germán Montero y Toño Lizárraga, llevando a la pantalla parte de la esencia del destino sinaloense.

Por su parte, Toño Lizárraga también promociona “No aguanto lo a gusto”, otro de sus recientes lanzamientos, con el que continúa activo en la escena musical.

La canción “¡Ay, qué borrachera!” ya puede escucharse en las plataformas de streaming, mientras que su vídeo oficial está disponible para quienes deseen disfrutar de esta nueva colaboración.