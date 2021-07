Gloria Estefan narra documental sobre música brasileña

“Sangre Yoruba” forma parte de la serie “Great Performances” de PBS sobre las artes escénicas y se rodó en 2019 con un recorrido a través de la música por las ciudades brasileñas más influyentes: Río de Janeiro, Sao Paulo y Salvador, según un comunicado.

En el documental, Estefan, reconocida y popular voz de la banda Miami Sound Machine, analiza la historia de la samba y de sus múltiples variaciones.

El repaso lo realiza con célebres artistas regionales como Maria Rita, Carlinhos Brown y Jorge Aragão, precisa la productora.

“Sangre Yoruba”, con duración de 90 minutos, analiza las raíces africanas de la música brasileña, así como sitios específicos que han inspirado a artistas de todo el mundo, incluidas la Bahía de Todos los Santos y la estatua del Cristo Redentor, precisa el comunicado.

“Lo que probablemente no sabes es cuánto he amado la música brasileña toda mi vida. La idea de que las mismas personas que llegaron a las costas de Cuba también llegarán a Brasil, me inspiró a profundizar en las conexiones musicales que unen nuestros ritmos y culturas”, expresó Estefan.