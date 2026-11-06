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Música

Gloria Trevi presume que sabe bailar al ritmo de la música de la Banda MS en su redes sociales

La cantante compartió un video en sus redes sociales donde baila ‘Hermosa Experiencia’ y asegura que ya conoce la coreografía; ambos artistas fueron homenajeados en los Premios Heat 2026, celebrados en Puerto Vallarta
Marisela González |
06/11/2026 13:51
06/11/2026 13:51

Gloria Trevi sorprendió a sus seguidores en redes sociales al demostrar que también disfruta de la música de banda.

La cantante mexicana publicó un video en el que aparece sentada, pero bailando al ritmo de “Hermosa Experiencia”, uno de los temas de la Banda MS.

“Ya me sé la coreografía”, expresó la intérprete junto a la publicación, en la que presume sus pasos de baile mientras sigue el ritmo de la agrupación sinaloense.

El video generó reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la espontaneidad de la artista y su manera de disfrutar la música de la Banda MS, agrupación originaria de Mazatlán que ha llevado sus canciones a distintos escenarios nacionales e internacionales.

La publicación también llamó la atención por el encuentro artístico que ambos exponentes protagonizaron en los Premios Heat 2026, donde Gloria Trevi y Banda MS recibieron un homenaje durante la ceremonia realizada en Puerto Vallarta, Jalisco.

La presencia de ambos en la celebración musical reconoció sus respectivas trayectorias dentro de la industria, así como la conexión que han construido con el público a través de sus canciones.

Con este video, Gloria Trevi compartió un momento divertido con sus seguidores y dejó ver que “Hermosa Experiencia” también forma parte de la música que disfruta bailar.

  • $!Banda MS durante su participación en la gala.
    Banda MS durante su participación en la gala. ( Fotos: Instagram)
  • $!Banda MS recibió también un homenaje durante los Premios Heat 2026,
    Banda MS recibió también un homenaje durante los Premios Heat 2026, ( Fotos: Instagram)
  • $!Gloria Trevi bailando desde su mesa la canción de la Banda MS.
    Gloria Trevi bailando desde su mesa la canción de la Banda MS. ( Fotos: Instagram)
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