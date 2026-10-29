Gloria Trevi será reconocida como la Artista Oro en los HEAT Latin Music Awards

Gloria Trevi será reconocida como Artista Oro en los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco. Recibirá su globo HEAT el 5 de noviembre durante la gala en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, por su trayectoria musical y reinvención del pop latino.

Con esta distinción, los HEAT Awards reconocen la trayectoria musical de la artista que ha escrito su propio capítulo en la música a nivel global. Además de ser homenajeada, la Trevi subirá al escenario de la gala con la energía de sus conciertos para celebrar su legado.

Los HEAT Latin Music Awards, nacidos en 2015 en República Dominicana, son una premiación de música en español que celebra al talento latino con el voto de sus fans. Cada edición reúne artistas de distintos países y géneros, convirtiéndose en un referente de la identidad musical de la región.

“Una Artista Oro es una superestrella que escribió su propia historia en la música latina y la sigue escribiendo. Gloria Trevi acaba de lanzar una canción con sus hijos y prepara un disco nuevo, así que este globo HEAT celebra todo lo que ha hecho y todo lo que viene”, señaló Diana Montes, CEO de HEAT Latin Music Awards.

La artista ha agotado 55 funciones en el Auditorio Nacional y 14 en la Arena CDMX, estableciendo un récord para cualquier artista hispanoamericana en ambos recintos. Su carrera suma más de 30 millones de discos vendidos y 7 mil millones de reproducciones.

Trevi trabaja como independiente desde su sello Great Talent Records. En 2026 celebró su legado con el Celebration Tour, que la llevó por Latinoamérica, Centroamérica y España, e incluyó un concierto de cumpleaños en el BMO Stadium de Los Ángeles.

La cantautora prepara su decimoquinto álbum de estudio, previsto para principios de 2027. Recientemente estrenó Pompas de Jabón, una canción escrita por ella, e Intensamente, su primera colaboración musical con sus hijos, Ángel y Armando Gómez.

Fuera del escenario, Gloria Trevi defiende a las mujeres que han sufrido violencia doméstica y es aliada de la comunidad LGBTQ+. A través de su Fundación Ana Dalai, ha apoyado a niños sin hogar en México y Estados Unidos.

La gala del 5 de noviembre cerrará la Semana HEAT, que se vivirá del 31 de octubre al 5 de noviembre entre Guadalajara y Puerto Vallarta. La transmisión en vivo estará disponible por LosHeat.tv.