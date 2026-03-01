Gloria Trevi y Mary Boquitas se reencuentran en concierto

Gloria Trevi sorprendió en su concierto en el BMO Stadium de Los Ángeles, California al reencontrarse con Mary Boquitas. La participación llamó de inmediato la atención de los asistentes y de las redes sociales. No era para menos. Ambas cantantes compartieron una historia muy cercana en el pasado.

La aparición conjunta se viralizó de forma inmediata en las redes sociales, no solo por el peso musical de ambas, sino por el profundo significado personal y legal que este acercamiento representa para las dos figuras públicas.

Durante el espectáculo, Trevi invitó a su antigua compañera para interpretar juntas el tema “En medio de la tempestad”, una melodía que guarda una carga emocional profunda para ambas artistas. El público reaccionó con una ovación cerrada, coreando la frase “No están solas”, mientras las cantantes se abrazaban en un gesto que ya es considerado histórico por sus seguidores.

En su intervención frente a la multitud, Mary Boquitas manifestó su gratitud:

“Ese es el amor que nosotras conocemos; viva el amor, viva la amistad, viva el bien. Claro que sí señores... gracias por recibirme, por darme estos minutitos de amor y de mucho apoyo”.

Posterior al evento, María Raquenel Portillo Jiménez aclaró que este encuentro no fue fortuito. En una conversación con la periodista Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, reveló que ya mantenía conversaciones con Gloria Trevi para sanar las heridas del pasado.

“Sí, estoy segura que vamos a hacer historia porque hay una historia muy grande, muy fuerte... no solamente esto es una cosa histórica en el escenario, sino la historia de vida que ella y yo traemos juntas”.

Raquenel puntualizó que la última ocasión en la que compartieron un escenario fue en el año 1996. Además, resaltó el origen de la canción interpretada: “Es una canción muy importante porque ella la compuso cuando precisamente estábamos encerradas”.

La trayectoria de Gloria Trevi y Mary Boquitas estuvo indisolublemente ligada a la figura del productor Sergio Andrade, quien las captó cuando eran menores de edad con la promesa de lanzarlas al estrellato.

En ese contexto, Raquenel contrajo matrimonio con Andrade a los 15 años, mientras ambas integraban la agrupación Boquitas Pintadas.

La situación alcanzó su punto más crítico en el año 2000, cuando Andrade, Trevi y Boquitas fueron capturados y enfrentaron acusaciones por rapto, violación y corrupción de menores. Tras permanecer casi cinco años en prisión, en el 2004, ambas obtuvieron su absolución, siendo reconocidas legalmente como víctimas de manipulación, abuso psicológico y coerción por parte del productor.

En años recientes, Mary Boquitas ha expuesto su versión detallada de los hechos mediante el podcast En boca cerrada. Por otro lado, en 2023, Gloria Trevi inició un proceso legal contra Andrade en los Estados Unidos por abuso sexual y trata, acción en la que formalizó que Raquenel también fue una víctima de las circunstancias y no una cómplice.

Semanas previas al concierto en el BMO Stadium, Armando Gómez, esposo de Trevi, confirmó que la relación entre las artistas se había restablecido tras aclarar viejas disputas.

“Qué bueno que se reconciliaron porque había mucha mentira... las cosas se hablaron y aclararon”, concluyó Gómez respecto a este nuevo capítulo en la vida de las intérpretes.