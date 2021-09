$!Gobierno vio a Avándaro como una chispa que podía encender la llama de una revolución: Luis de Llano Macedo

Con el subtítulo “50 años, cuando el rock mexicano perdió la inocencia” y publicado por Ediciones del Lirio, Avándaro es una edición que se publica este sábado con la intención de dar a conocer el encuentro de música y rock, que reunió a carca de 300 mil jóvenes en el Valle del Estado de México, el 11 de septiembre de 1971.

La cabeza detrás de la organización del Festival Rock y Ruedas en Avándaro en 1971 y autor del libro y documental que se presentan este sábado, Luis de Llano Macedo dijo en una entrevista para medios de difusión nacional que el Gobierno vio a Avándaro una chispa que podía encender la llama de una revolución.

“Avándaro fue una reunión de más de 250 mil jóvenes por razones no políticas, y lo increíble fue que no pasó ¡nada!, no hubo accidentes, no hubo una violación, no pasó nada más que el escándalo, pero el error que yo cometí fue haber invitado a la prensa de espectáculos y no a la prensa de primera sección o nota roja”, explicó el productor musical para una entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

“Llego a México y éramos ya los niños malos del mundo porque ‘habíamos hecho una orgía de drogas, sexo...’ y al rock lo castigaron horriblemente por 10 años, cosa que fue injusta porque el poder de convocatoria que generó Avándaro fue visto por el gobierno como una chispa que podía encender la llama de una revolución”.

Recordó el entonces organizador del evento, que el país venía de vivir momentos difíciles tras la matanza de Tlatelolco en 1968, y que por ello la juventud necesitaba un escape.

“Y veníamos también de vivir el rock and roll, que era el más fresa del mundo (...) y cuando el rock empieza a perder su apellido y se vuelve el rock, cambia la historia completamente”, dijo.

Después de este festival las opiniones críticas provenientes de la Iglesia y el Estado no se hicieron esperar, existiendo posturas divididas a favor y en contra del evento.

“Después de que terminó el concierto, nos cayó encima todo el poder de la liga de las buenas costumbres, el poder gubernamental y la opinión pública y los medios sensacionalistas. Todos, menos los jóvenes, nos hicieron pedazos”, describió De Llano.

Entre las críticas, la del presidente de México en ese sexenio, Luis Echeverría sobresalió, quien no promovió acciones legales, pero sí dejó en claro que no se permitiría otro evento igual.

“Que no haya más Avándaros en la República”, dijo el ex presidente.