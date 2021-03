Este miércoles llegó a los cines de México Godzilla vs. Kong, un estreno que se llevará a cabo en Estados Unidos una semana después, de acuerdo con Warner.

A través de Twitter, Warner Bros México informó que la película estará disponible únicamente en salas de cine en el país a partir del miércoles 24 de marzo de 2021.

Hubo una guerra, y sólo quedan ellos: “Kong”, el enorme gorila, y “Godzilla”, el gigantesco monstruo asiático. Hoy 24 de marzo llega a la pantalla “Godzilla vs. Kong”, la nueva producción que sigue como secuela a “Godzilla: King of the Monsters” (2019) y “Kong: Skull Island” (2017). La sinopsis para esta película confronta a los dos míticos personajes en una batalla épica, de proporciones inmensas. Kong, bajo el cuidado de un equipo profesional y en camino a casa, ve su viaje interrumpido con la llegada de Godzilla, quien va dejando una estela de caos a su paso.