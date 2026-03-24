Golpea el actor de ‘Reacher’ Alan Ritchson a su vecino frente a sus hijos

El actor Alan Ritchson, conocido por su papel en la serie Reacher, enfrenta una fuerte controversia luego de que se difundiera un video en el que presuntamente aparece golpeando a un vecino en Estados Unidos. Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, muestran una pelea física que habría ocurrido el domingo 22 de marzo en un suburbio de Nashville, Tennessee. De acuerdo con reportes de medios internacionales, el incidente involucró a Ritchson y un vecino identificado como Ronnie Taylor. El conflicto habría comenzado por un desacuerdo relacionado con el uso de motocicletas en la zona residencial. Según la versión del denunciante, el actor conducía a alta velocidad y generaba ruido constante en el vecindario, lo que derivó en una confrontación verbal que escaló a un enfrentamiento físico. El video difundido muestra al actor aparentemente golpeando a un hombre que se encuentra en el suelo, mientras dos menores —presuntamente sus hijos— permanecen cerca observando la escena, señala elimparcial.com

🚨🎥 EXCLUSIVE: "Reacher" star Alan Ritchson might've thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. 👀 pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 — TMZ (@TMZ) March 23, 2026

El caso ha generado distintas versiones sobre lo sucedido. Por un lado, Ronnie Taylor aseguró que fue agredido sin justificación, señalando que recibió varios golpes en el rostro y el cuerpo durante el incidente. Incluso, declaró que el actor “lo golpeó repetidamente”, lo que habría derivado en lesiones visibles, aunque no acudió al hospital tras el hecho. Por otro lado, fuentes cercanas a Alan Ritchson sostienen una versión distinta, indicando que el vecino habría iniciado la confrontación de forma agresiva e incluso provocado una caída del actor antes de la pelea. Estas versiones contrapuestas han complicado el esclarecimiento inmediato de los hechos.

NEW: The neighbor who was allegedly punched by actor Alan Ritchson, explains to TMZ how the incident started, says he told the actor to "slow it down."



"I did push him because he was coming towards me on his, on his bike."



"He did it again for a second time. I pushed him a... pic.twitter.com/HN59T8DBB8 — Collin Rugg (@CollinRugg) March 23, 2026

Las autoridades locales confirmaron que existe una investigación abierta para determinar responsabilidades en el altercado. No se han realizado arrestos, no hay cargos confirmados públicamente, el caso sigue bajo revisión policial, la situación continúa en desarrollo, mientras se analizan los testimonios y el material audiovisual disponible. La difusión del video generó una fuerte reacción en plataformas digitales, donde usuarios han debatido sobre el comportamiento del actor. El hecho de que el incidente ocurriera frente a menores ha sido uno de los puntos más señalados por los internautas, lo que incrementó el alcance del caso y lo convirtió en tendencia internacional.

Además, el contexto de la grabación —realizada por un vecino— ha alimentado el interés mediático en torno a lo ocurrido. El escándalo llega en un momento clave para Alan Ritchson, quien ha consolidado su carrera en Hollywood gracias a su papel como Jack Reacher.