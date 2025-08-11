Golpea y destruye Natanael Cano el equipo de su DJ en pleno concierto

En redes sociales circulan videos donde se puede apreciar a Natanael Cano golpeando a su DJ durante el cierre del Baja Beach Fest en playas de Rosarito.

Parece que el joven cantante de regional mexicano regresó a las polémicas, de las cuales se había mantenido alejado durante algún tiempo, pero ahora con una agresión física, la cual minutos más tarde presumió en pleno escenario.

La presentación de Natanael Cano era una de las más esperadas del festival, pues con ella se cerraría su más reciente edición. Además, hay que recordar que el cantante de corridos tumbados recién estrenó su nuevo álbum Porque la demora.

Sin embargo, su show estuvo lleno de fallas técnicas, los cuales causaron la molestia del joven cantante, quien reaccionó de una forma explosiva en pleno concierto.