Golpea y destruye Natanael Cano el equipo de su DJ en pleno concierto

En redes sociales circulan videos donde se puede apreciar a Natanael Cano golpeando a su DJ durante el cierre del Baja Beach Fest en playas de Rosarito.
Parece que el joven cantante de regional mexicano regresó a las polémicas, de las cuales se había mantenido alejado durante algún tiempo, pero ahora con una agresión física, la cual minutos más tarde presumió en pleno escenario.
La presentación de Natanael Cano era una de las más esperadas del festival, pues con ella se cerraría su más reciente edición. Además, hay que recordar que el cantante de corridos tumbados recién estrenó su nuevo álbum Porque la demora.
Sin embargo, su show estuvo lleno de fallas técnicas, los cuales causaron la molestia del joven cantante, quien reaccionó de una forma explosiva en pleno concierto.
Dichas fallas provocaron la molestia de Natanael Cano, quien no dudó en acercarse a su DJ a reclamarle en plena presentación; hasta ese momento todo parecía marchar con normalidad, señala milenio.com
Mientras Natanael discutía con el DJ comenzó a sonar la pista de una canción, lo que provocó más la molestia del cantante, quien soltó un golpe contra el personal del staff.
Rápidamente se armó un zafarrancho, el cual fue captado por algunos asistentes que se encontraban en primera fila; los videos muestran como Natanael Cano tiró algunos golpes, pero también recibió uno directo en el rostro.
La agresión no le bastó a Natanael Cano, sino que también decidió tomar el equipo del trabajo del DJ, del cual hasta el momento se desconoce la identidad, y la estrelló contra el suelo, burlándose de lo sucedido.
Tras agredir al DJ, junto a su staff y músicos, Natanael Cano regresó al escenario para presumir lo acontecido. En cámara mostró cómo le quedaron los nudillos tras haber golpeado al DJ del festival, y aunque algunos asistentes aplaudieron y se burlaron por lo sucedido, también hubo quienes abuchearon la agresión.
En redes sociales hay quejas por la presentación de Natanael Cano, pues al parecer salió al escenario en un estado de más inconveniente; de momento el festival no ha dado ninguna declaración al respecto.