Golpean a Julión Álvarez durante uno de sus conciertos

El espectáculo en vivo siempre guarda sorpresas, pero no todas son agradables. Eso fue lo que experimentó Julión Álvarez durante uno de sus conciertos más recientes, cuando un objeto lanzado desde el público le impactó directamente en la cara mientras interpretaba una de sus canciones más recientes.
El hecho ocurrió en medio de su gira 4218 Tour, la cual arrancó con gran éxito tras el notable recibimiento que tuvo su más reciente producción musical. Lo que parecía una noche normal de show se convirtió en un momento viral, no por la música, sino por un incidente que generó reacciones encontradas en redes sociales.
El intérprete de Te hubieras ido antes, de 43 años y originario de La Concordia, Chiapas, se presentaba ante su público cuando todo transcurría con normalidad.
De acuerdo con el video que circula en redes sociales, Julión Álvarez cantaba su éxito Casi completa, una de sus canciones más recientes, cuando de repente alguien desde las primeras filas le lanzó un ramo de flores rojas, detalla elimparcial.com
¡Julión Álvarez fue golpeado con un ramo de rosas mientras estaba cantando! 😱#DPMAlMomento#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión pic.twitter.com/VFxiqLxlV7— De Primera Mano (@deprimeramano)
May 9, 2026
¡Julión Álvarez fue golpeado con un ramo de rosas mientras estaba cantando! 😱#DPMAlMomento#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión pic.twitter.com/VFxiqLxlV7
El ramo no cayó a sus pies ni al suelo. Impactó directamente en su rostro. El golpe fue tan inesperado que el cantante dejó de cantar por unos segundos. Aunque intentó continuar, el momento ya había quedado captado por las cámaras de los asistentes, y pronto comenzó a difundirse masivamente.
En plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram, el video acumula miles de reproducciones y comentarios que van desde la preocupación hasta el humor.
Algunos usuarios expresaron su molestia. “Es peligroso, le pueden sacar un ojo”, “Eso es una falta de respeto. Julio se portó como un caballero. No se vale, ellos van a trabajar y hacernos pasar un buen rato. Esa persona debió disculparse con él”, “Híjole, un poco de respeto hacia el artista”.
Hasta el momento, el cantante no ha emitido un comunicado oficial ni se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el incidente. Sin embargo, en el video se observa que, tras el impacto, Julión hace una pausa breve, se toca el rostro y retoma la canción sin mostrar enojo ni confrontar al público.