Golpean a Julión Álvarez durante uno de sus conciertos

El espectáculo en vivo siempre guarda sorpresas, pero no todas son agradables. Eso fue lo que experimentó Julión Álvarez durante uno de sus conciertos más recientes, cuando un objeto lanzado desde el público le impactó directamente en la cara mientras interpretaba una de sus canciones más recientes.

El hecho ocurrió en medio de su gira 4218 Tour, la cual arrancó con gran éxito tras el notable recibimiento que tuvo su más reciente producción musical. Lo que parecía una noche normal de show se convirtió en un momento viral, no por la música, sino por un incidente que generó reacciones encontradas en redes sociales.

El intérprete de Te hubieras ido antes, de 43 años y originario de La Concordia, Chiapas, se presentaba ante su público cuando todo transcurría con normalidad.

De acuerdo con el video que circula en redes sociales, Julión Álvarez cantaba su éxito Casi completa, una de sus canciones más recientes, cuando de repente alguien desde las primeras filas le lanzó un ramo de flores rojas, detalla elimparcial.com