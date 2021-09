Bad Bunny es uno de los artistas latinos más importantes del momento a nivel mundial. Consciente de ello, a finales del año pasado, Damon Albarn, vocalista de la banda virtual Gorillaz, dijo que le gustaría trabajar con el cantante puertorriqueño y hoy, la colaboración es una realidad, difundió El Heraldo de México.

“He estado hablando con Bad Bunny, me encantaría trabajar con él (...) ¿Quién no quiere cantar con un ritmo de reggaetón? Escuché mucho reggaetón cuando estuve en Monterrey (México) en 1998 ”, dijo el músico británico a la emisora de radio argentina Perros de la Calle, en octubre de 2020.

Gorillaz anuncia colaboración con Bad Bunny

Durante una entrevista para la revista WARP, Damon Albarn promocionó su segundo álbum de estudio como solista, The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, que saldrá el próximo 12 de noviembre. Sin embargo, durante la plática confirmó que Gorillaz, uno de sus tantos proyectos musicales, tendrá una colaboración con Bad Bunny.