Durante la conversación, el intérprete de Por mujeres como tú, admitió que la relación con Emiliano no está en su mejor momento: “Desgraciadamente en este momento no hay relación porque él no quiere... es su rollo. Él tendrá que hacer con su vida lo que crea. Yo lo amo y he estado dispuesto y estuve dispuesto y ahí están las puertas abiertas”.

Además, Pepe Aguilar compartió que sigue de cerca la vida de su hijo a través de las redes sociales, a pesar del distanciamiento: “Quiero empezar a rapear, lo he visto en sus redes sociales... y me hizo abuelo. Es bueno (en el rap), lo he visto, a mí no me gusta mucho el rap y es bueno”.