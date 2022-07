Graba Britney Spears canción junto a Elton John

Al parecer la Princesa del Pop está a punto de regresar a la música con Elton John, luego de que una fuente asegurara al medio Page Six que Britney Spears se reunió con él en secreto la semana pasada para grabar el tema Tiny Dancer del compositor británico.

El tema no es nuevo, pero es un clásico que se ha mantenido vivo a lo largo del tiempo, fue escrito por Elton John y Bernie Taupin y vio la luz por primera vez en 1971, en el álbum Madman Across the Water y luego como sencillo en 1972 ocupó el puesto 47 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de Rolling Stone en 2021, publicó vanguardia.com

Según el informante, la idea fue de Elton y la cantante no se pudo negar debido a su admiración por el intérprete de Rocket Man.

“Fue idea de Elton y Britney es una gran fan. Han grabado un remix de Tiny Dancer a dúo completo, y es increíble. Britney estuvo en el estudio en Beverly Hills la semana pasada con Elton para la sesión de grabación super secreta supervisada por el super productor Andrew Watt”, dijo la fuente a Page Six.

“Todo el mundo se está volviendo loco... Están diciendo que esta va a ser la canción del verano. Britney está oficialmente de vuelta. Ha vuelto al trabajo y está muy emocionada”, agregó.

Cabe recordar, que Britney lanzó su ultimo sencillo Slumber Party, en 2016, por lo que, si la colaboración es cierta, éste sería el regreso de la Princesa del Pop a la industria musical luego de seis años.