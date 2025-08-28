$!Graba Carín León un dueto con el legendario rockero Bon Jovi

El cantante sonorense Carín León sigue sorprendiendo a sus fans con colaboraciones fuera de serie, esta vez, al lado de uno de los íconos de rock estadounidense, como lo es Bon Jovi, un dueto que seguramente dará mucho de qué hablar, con el relanzamiento del disco Forever Legendary Edition. El reconocido cantante de rock les abrió la puerta a varios talentos, entre los que destaca un dueto con el cantante azteca uniendo la banda con el sonido de guitarras clásicas lo que ha causado sensación entre los fans de ambos artistas. Será el próximo 24 de octubre de este 2025 cuando Bon Jovi lance al público el Forever (Legendary Edition), una reedición de su disco Forever (2024) en donde contará con la participación de varios artistas y que, según la banda estadounidense, busca homenajear la diversidad de sonidos en otras partes del orbe.

Aunque existen nombres reconocidos alrededor del planeta, el que más le ha llamado la atención a los fanáticos mexicanos fue el de Carín León, el cual generó una gran expectativa pues son dos géneros que, si bien en México se han dado algunas combinaciones, para el resto del mundo podría sonar totalmente diferente a lo que han escuchado anteriormente, detalla infobae.com Se trata del tema We Made It Look Easy / Hicimos que pareciera fácil, una canción que se realizó en inglés y español respetando el estilo de cada cantante y que marca un parteaguas en la trayectoria del sonorense consolidándose como uno de los artistas más importantes actualmente. Para la edición especial de este año, la agrupación decidió darle cabida a sonidos que no solo representan a otras culturas sino que, desde su perspectiva ayudan a que se genere una mejor relación entre músicos de otros países que, a su vez, remarca la hermandad que puede haber entre la humanidad a través de la música. En esta canción se podrán escuchar varios versos en español, también ritmos norteños con guitarras y acordeones, por lo que el sonido mexicano se combinará con una de las bandas de rock más queridas.