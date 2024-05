Ahora, se sabe que el intérprete de Ya no somos ni seremos grabó sus nuevas canciones en Miraval Studio, que está ubicado dentro de Château de Miraval, la lujosa villa en Francia que Brad Pitt se disputa con Angelina Jolie.

Nodal no solo utilizó los equipos de lujo de Miraval Studio, sino que también pudo disfrutar de la belleza de la villa que el actor ganador del Oscar y su ahora ex esposa compraron en 2008. Incluso, en ese momento las redes sociales del estudio informaron con mucha emoción la llegada del mexicano al lugar, señaló quien.com

“Estaba buscando inspiración y también estaba buscando calidad, la máxima calidad para mi música. Y cuando me puse la tarea de buscar cuáles eran los mejores estudios del mundo, ese estaba catalogado en uno de los cinco mejores”, agregó.

“Fue muy interesante irme para Francia a grabar este álbum en un estudio que se llama Miraval. Es un estudio en el que han pasado leyendas por allá. Me llevé todos mis músicos, éramos 25 personas en el estudio, cuatro ingenieros, dos productores y me animé a hacer toda la producción yo solo”, declaró.

El castillo y viñedo de 500 hectáreas está ubicado en la localidad francesa de Correns, en la región de Provenza y es propiedad de Brad Pitt y Angelina Jolie, quienes se siguen peleando la propiedad.

Las instalaciones fueron construidas en 1977 por el pianista de jazz Jacques Loussier y el ingeniero de sonido Patrice Quef. A inicios de la década pasada, Brad Pitt y su entonces pareja Angelina Jolie adquirieron esta propiedad y decidieron cerrar el estudio en 2020, pero tras su separación la actriz vendió su parte y Pitt lo reabrió en colaboración con el productor francés Damien Quintard.

En sus instalaciones, equipadas con las herramientas tecnológicas más avanzadas en producción y edición de sonido y video, han grabado algunas de las bandas de rock más grandes de la historia, como Pink Floyd (con su álbum The Wall), Rammstein, AC/DC, The Cure y The Cranberries, entre otros artistas.

Además, cuenta con todas las amenidades de la modernidad: gimnasio, sala de cine, casino, albercas, jacuzzi, canchas deportivas, grandes campiñas con viñedos, chefs, entrenadores y hasta nanas para los niños. Si alguien requiere de inspiración, hay varias salas de lectura, otras con piano, guitarras y hasta simuladores de orquestas computarizadas.