Graba Ed Sheeran la versión acústica de ‘A Little More’, en Ciudad de México

Los seguidores mexicanos de Ed Sheeran recibieron una sorpresa luego de que el cantautor británico estrenara el video de la versión acústica de su tema A Little More, grabado en la Cuadra San Cristóbal, una de las obras más reconocidas del arquitecto mexicano Luis Barragán. La producción no solo representa un nuevo lanzamiento musical previo a la llegada de su próximo álbum titulado Play, programado para el 12 de septiembre de 2025, sino también un homenaje visual a la arquitectura mexicana. La elección de esta locación refuerza la conexión de Sheeran con el público latinoamericano y en especial con México, país que ha visitado en varias ocasiones durante su trayectoria.

La elección de la Cuadra San Cristóbal como escenario para el video no fue casualidad. Este espacio, diseñado entre 1966 y 1968, es considerado una joya de la arquitectura moderna por la manera en que Barragán fusionó la simplicidad de las formas con el uso de colores intensos y la integración con la naturaleza. El lugar se caracteriza por sus muros de estuco en tonos vibrantes, rosas, rojos y terracotas, combinados con la sobriedad de una casa blanca. Esta paleta cromática guarda un paralelismo con la estética que Ed Sheeran eligió para su próximo trabajo discográfico, creando así un vínculo visual entre su música y la obra arquitectónica, señala elimparcial.com

Ubicada en el fraccionamiento Los Clubes, al noreste de la Ciudad de México, La Cuadra de Luis Barragán es una de las obras más relevantes del arquitecto ganador del Premio Pritzker y figura clave de la arquitectura moderna en México.https://t.co/5CAfRCb2Nh pic.twitter.com/2c7zSpV5rb — AD México (@ADMEXICO) August 17, 2025

El video de A Little More presenta a Ed Sheeran en un ambiente íntimo y minimalista, acompañado únicamente de su guitarra. La sencillez de la interpretación contrasta con la riqueza visual del lugar, generando una atmósfera que resalta la profundidad emocional de la canción. La filmación se llevó a cabo durante la visita que Ed Sheeran realizó a México en mayo de este año. En esa ocasión, el cantante aprovechó para recorrer locaciones icónicas y preparar material especial previo al lanzamiento de Play. Esta no es la primera vez que Ed Sheeran expresa su cercanía con México. En años anteriores, el intérprete de éxitos como Shape of You y Thinking Out Loud ha realizado presentaciones en distintas ciudades del país, donde ha sido recibido con entusiasmo por miles de fanáticos. Ahora, con la grabación de este video en un espacio emblemático de la Ciudad de México, el cantante refuerza ese lazo, mostrando admiración por la cultura y la arquitectura mexicana, lo que ha generado comentarios positivos entre seguidores nacionales e internacionales. El estreno de esta versión acústica de A Little More eleva las expectativas en torno al próximo álbum de Ed Sheeran. Play estará disponible a partir del 12 de septiembre y se espera que incluya una mezcla de baladas, temas acústicos y canciones con sonidos más experimentales.