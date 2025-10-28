Graba Eros Ramazotti, tema junto al sonorense Carín León para su disco ‘Una storia importante’

A un día de su cumpleaños 62, Eros Ramazzotti revela el tracklist y las colaboraciones de su nuevo álbum Una Storia Importante”/“Una Historia Importante, que llegará a todo el mundo el próximo 21 de noviembre. Entre los artistas invitados destacan Andrea Bocelli, Kany García, Jovanotti, Lali, Carín León, Elisa, Max Pezzali, Giorgia y Ultimo, quienes se suman a Eros en este proyecto único. El álbum incluye 15 pistas, combinando canciones inéditas con algunos de los éxitos más emblemáticos de su carrera, reinterpretados con nuevos arreglos musicales tanto en italiano como en español.

El lanzamiento estará disponible en varios formatos especiales, entre ellos, en italiano doble vinilo negro, translúcido, anaranjado, anaranjado autografiado, CD, Jewel Box, Deluxe y Deluxe firmado, informó elimparcial.com En español: doble vinilo negro, anaranjado, anaranjado autografiado, CD Jewel Box, Deluxe y Deluxe autografado. Con Una Storia Importante/Una Historia Importante, Eros Ramazzotti invita a sus seguidores a un viaje musical que celebra tanto su trayectoria como la riqueza de la música contemporánea. El nuevo álbum de Ramazzotti incluye algunos de los éxitos más representativos del italiano, transpuestos con un nuevo aspecto, canciones inéditas, como Mi día preferido, con el que obtuvo récord absoluto; ya que fue el primer artista del 2025 que conquistó directamente el número 1 EarOne Airplay en la semana del estreno.