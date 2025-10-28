Graba Eros Ramazotti, tema junto al sonorense Carín León para su disco ‘Una storia importante’

A un día de su cumpleaños 62, Eros Ramazzotti revela el tracklist y las colaboraciones de su nuevo álbum Una Storia Importante”/“Una Historia Importante, que llegará a todo el mundo el próximo 21 de noviembre.
Entre los artistas invitados destacan Andrea Bocelli, Kany García, Jovanotti, Lali, Carín León, Elisa, Max Pezzali, Giorgia y Ultimo, quienes se suman a Eros en este proyecto único.
El álbum incluye 15 pistas, combinando canciones inéditas con algunos de los éxitos más emblemáticos de su carrera, reinterpretados con nuevos arreglos musicales tanto en italiano como en español.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros)
El lanzamiento estará disponible en varios formatos especiales, entre ellos, en italiano doble vinilo negro, translúcido, anaranjado, anaranjado autografiado, CD, Jewel Box, Deluxe y Deluxe firmado, informó elimparcial.com
En español: doble vinilo negro, anaranjado, anaranjado autografiado, CD Jewel Box, Deluxe y Deluxe autografado. Con Una Storia Importante/Una Historia Importante, Eros Ramazzotti invita a sus seguidores a un viaje musical que celebra tanto su trayectoria como la riqueza de la música contemporánea.
El nuevo álbum de Ramazzotti incluye algunos de los éxitos más representativos del italiano, transpuestos con un nuevo aspecto, canciones inéditas, como Mi día preferido, con el que obtuvo récord absoluto; ya que fue el primer artista del 2025 que conquistó directamente el número 1 EarOne Airplay en la semana del estreno.
Como parte de las novedades que integran el material musical, con el que Eros se escuchará en el mundo, previo a la gira que realizará por Europa y América, desde el 14 de febrero, cuando inicie su recorrido en la Arena Accor en París hasta el 30 de noviembre cuando canté en el Vibra Sau Paulo en Sao Paolo.
También destaca el tema Buona Stella (feat Elisa), el cual se estrenó en Ámsterdam, a donde Elisa llegó de sorpresa para unir su voz a la de Eros en el Ziggo Dome.
Para los fans mexicanos de Ramazzotti, la espera será de casi un año, ya que será hasta el próximo 10 de noviembre de 2026 cuando se presente en La Arena Monterrey, para dos días después seguir su recorrido y llegar a cantar en la Arena Guadalajara y finalmente el 14 de noviembre se presente en La Arena Ciudad de México.
Eros Ramazzotti es un cantautor y productor musical italiano, nacido el 28 de octubre de 1963 en Roma. Conocido por su distintiva voz y su estilo que fusiona pop y rock, ha logrado una notable carrera internacional desde los años 80.
Ramazzotti ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo y es famoso por éxitos como La Cosa Más Bella, Se Bastasse una Canzone y Un’Altra Te. Su música a menudo explora temas de amor y relaciones, y ha colaborado con numerosos artistas de renombre, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música italiana contemporánea.