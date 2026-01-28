Graba Eva Longoria una nueva película, esta vez con Kim Kardashian

Quién habría imaginado que “la prieta fea” de su familia alcanzaría la fama internacional convertida en una “esposa desesperada” para, finalmente, conquistar Hollywood como una de las estrellas de mayor impacto a nivel global y que ahora es una directora “esperanzada”. Ahora en su nueva película detrás de la cámara, Eva Longoria trabajará con Kim Kardashian, quien podrá haber reprobado una vez más el examen de Leyes, pero no cesa en sus intentos por convertirse en actriz (incluso si su más reciente proyecto, una serie sobre abogadas, fue destrozado por la crítica; aunque aparentemente amado por cierto sector del público) y ahora cuenta con el respaldo de Eva para dar un nuevo paso.

The Fifth Wheel es el título de la nueva película que dirige Eva Longoria en la que trabaja con Kim Kardashian, como estrella principal. Se trata de una comedia producida por Netflix, detalla quien.com La historia, anunciada en 2025, sigue a una mujer común que, tras una experiencia inesperada, se ve obligada a reinventarse en un entorno que combina sátira social, ambición y poder mediático. Eva compartió las primeras imágenes del rodaje, un proyecto que representa para ella la continuidad de su interés por narrativas femeninas contemporáneas; mientras que para Kim representa otro proyecto estratégico que le permita legitimar su presencia en el cine, bajo la guía de una directora que entiende tanto los mecanismos de la industria como el peso y el precio de la fama.

Además de Kim Kardashian, también actúan Nikki Glaser, Fortune Feimster y Brenda Song.