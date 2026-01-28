Graba Eva Longoria una nueva película, esta vez con Kim Kardashian

Quién habría imaginado que “la prieta fea” de su familia alcanzaría la fama internacional convertida en una “esposa desesperada” para, finalmente, conquistar Hollywood como una de las estrellas de mayor impacto a nivel global y que ahora es una directora “esperanzada”.
Ahora en su nueva película detrás de la cámara, Eva Longoria trabajará con Kim Kardashian, quien podrá haber reprobado una vez más el examen de Leyes, pero no cesa en sus intentos por convertirse en actriz (incluso si su más reciente proyecto, una serie sobre abogadas, fue destrozado por la crítica; aunque aparentemente amado por cierto sector del público) y ahora cuenta con el respaldo de Eva para dar un nuevo paso.
The Fifth Wheel es el título de la nueva película que dirige Eva Longoria en la que trabaja con Kim Kardashian, como estrella principal. Se trata de una comedia producida por Netflix, detalla quien.com
La historia, anunciada en 2025, sigue a una mujer común que, tras una experiencia inesperada, se ve obligada a reinventarse en un entorno que combina sátira social, ambición y poder mediático.
Eva compartió las primeras imágenes del rodaje, un proyecto que representa para ella la continuidad de su interés por narrativas femeninas contemporáneas; mientras que para Kim representa otro proyecto estratégico que le permita legitimar su presencia en el cine, bajo la guía de una directora que entiende tanto los mecanismos de la industria como el peso y el precio de la fama.
Además de Kim Kardashian, también actúan Nikki Glaser, Fortune Feimster y Brenda Song. A principios del siglo 21, Eva Longoria fue el rostro de una era de la televisión estadounidense que unía glamour, comedia ácida y éxito internacional gracias al despegue que representó para su carrera la serie Desperate Housewives.
Sin embargo, la ambición de Eva no se limitó a ser una estrella de la pantalla chica y, más tarde, supo cómo convertirse en creadora, productora y directora con una idea en la mente muy clara: contar historias con identidad, que apostaban al éxito comercial y tuviera una mirada propia: la de una artista con raíces mexicanas y veterana de la industria que sabe cómo navegar entre los sets de cine y televisión, las alfombra rojas y las redes sociales.
“Mis tres hermanas eran rubias. Y yo era la única que nació con cabello negro, piel oscura, ojos oscuros. Mis hermanas tienen unos hermosos ojos color avellana. Mi mamá es güera, blanca; la llaman ‘tía güera’ porque tiene la piel muy clara. Y así crecí como ‘la prieta fea’”, recordó Eva al participar en el podcast Not Skinny But Not Fat, en 2023.
Más allá de su carrera como actriz, Eva Longoria comenzó a producir y dirigir desde sus años en la televisión. Desde la serie Devious Maids, de la cual fue productora ejecutiva y directora de un episodio, hasta otras producciones en las que también se puso en la silla de directora, como Telenovela, Jane The Virgin, LA to Vegas, The Mick, Black-ish, Grand Hotel o Why Women Kill, hasta su primera película Flamin’ Hot.
Flamin’ Hot no solo marcó su debut como directora de un largometraje. También confirmó que Eva entiende la narrativa del sueño americano desde una perspectiva latina contemporánea, por lo que la película fue celebrada por su tono cálido, su ritmo clásico y su claridad autoral.