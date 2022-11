$!Graba la Banda MS el tema ‘141’ para el videojuego ‘Call of Duty: Modern Warfare II’

El corrido mexicano vuelve a hacer historia al llegar a los videojuegos, mediante una colaboración entre la famosa franquicia de Call of Duty y la Banda MS de Sergio Lizárraga.

El tema, con el nombre de 141 , forma parte de la banda sonora del juego Call of Duty: Modern Warfare II , el cual salió al mercado en octubre de este año.

En otras entrevista, Walo resaltó que este logro no es sólo de Banda MS. Es producto del trabajo que todos los exponentes del género de música mexicana, que llevan como ellos, años luchando para ampliar su público y enamorar a las nuevas generaciones.

“Para este tema contactamos a muchos de los compositores que conocemos, a quienes platicamos el concepto del tema, pero no todos conocen sobre el juego, tampoco son gamers, y recibimos varias opciones, pero hubo uno que captó la esencia Omar Robles, y fue ese el que quedó”, resaltó Lizárraga.

“Todavía no podemos creer que tenemos la oportunidad de que nuestra música sea escuchada a nivel mundial por las millones de personas que están esperando este juego”, reconoció Silvas. Entre ellos están sus tres hijos.

El corrido 141 se suma a la creciente lista de canciones en español y de artistas latinos incluidos en diferentes videojuegos, comenzando por Whatever I May Roam, colaboración de la banda de rock estadounidense Metallica y el artista colombiano J Balvin, con la que se presentó el tráiler de Call of Duty: Modern Warfare II.