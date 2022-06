$!Graba Marilyn Odessa disco en vivo en Mazatlán

Fernanda Díaz es conocida por componer canciones como La estoy pasando mal, interpretada por Grupo Firme; Cicatrices, que hizo famosa Régulo Caro; y Me está tirando el rollo, de Recoditos, entre otras. Pero no fue la única compositora que se dio cita a esta grabación, pues también estuvo Iván Gámez, quien además de tocar la guitarra hizo los arreglos de esta producción y un dueto junto a Odessa.

“Quise darme la libertad de elegir canciones que me gusten, canciones que yo sienta, no que crea que le van a gustar a la gente o por moda, son canciones que realmente a mí me gusta cantar y creo que se va a notar mucho en los videos que grabamos ayer”, dijo Marilyn Odessa en entrevista para Noroeste.

Junto a Lizos Music sacó un disco que se llama Homenaje a mi madre, que se compone de temas exitosos en la voz de Marisela, y con el que se dio a conocer al público, quien aceptó estas nuevas versiones al ritmo de banda sinaloense.

“Sergio (Lizárraga) me dijo que eligiera las canciones que más me gustaran de mi mamá, no quería poner él las más exitosas o elegirlas por ser las más populares, las elegimos por ser las que más a mí me gustan, que al final de cuentas el público conoce todas. Y me encantó el resultado”, dijo.

Agregó que también a Marisela le encantó el trabajo que hizo en su disco de homenaje y que fue una satisfacción para ella, ya que es muy exigente cuando de música se trata y que está consiente de que no por ser su hija iba hacer condescendiente con ella.

Aunque no descarta hacer un dueto junto a su mamá, Marilyn dice que quiere abrirse paso en este mundo de la música de manera independiente, y dijo que ya hace un par de años grabaron un tema navideño a dueto.

Por lo pronto, ahora le gustaría más hacer una colaboración con alguna banda sinaloense.