Graba tema Edén Muñoz junto al guamuchilense Tony García

El joven cantante, compositor y requintista Tony García comenzó a ganar proyección dentro del regional mexicano tras lanzar el tema Coleccionando Heridas junto al reconocido artista sinaloense Edén Muñoz.

Originario de Guamúchil, el joven ha venido construyendo su carrera musical de manera independiente, pero esta colaboración representa uno de los momentos más relevantes de su trayectoria al compartir interpretación con una de las figuras más influyentes del género.

La historia detrás del dueto comenzó cuando Tony García publicó en TikTok un video grabado con su celular interpretando el tema desde su ciudad.

La interpretación rápidamente comenzó a ganar reproducciones y comentarios, hasta que el propio Edén Muñoz vio el video y reaccionó a la publicación.