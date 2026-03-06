Graba tema Edén Muñoz junto al guamuchilense Tony García

El joven cantante, compositor y requintista Tony García comenzó a ganar proyección dentro del regional mexicano tras lanzar el tema Coleccionando Heridas junto al reconocido artista sinaloense Edén Muñoz.
Originario de Guamúchil, el joven ha venido construyendo su carrera musical de manera independiente, pero esta colaboración representa uno de los momentos más relevantes de su trayectoria al compartir interpretación con una de las figuras más influyentes del género.
La historia detrás del dueto comenzó cuando Tony García publicó en TikTok un video grabado con su celular interpretando el tema desde su ciudad.
La interpretación rápidamente comenzó a ganar reproducciones y comentarios, hasta que el propio Edén Muñoz vio el video y reaccionó a la publicación.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Tony García (@tonygarcia.oficial)
Una publicación compartida por Tony García (@tonygarcia.oficial)
A partir de ese momento surgió el contacto entre ambos artistas, que posteriormente se transformó en la invitación para grabar juntos Coleccionando Heridas, un lanzamiento que desde su anuncio generó expectativa entre seguidores del regional mexicano y usuarios de redes sociales.
La colaboración ha sido vista por muchos como un paso importante en la carrera del joven guamuchilense, quien continúa posicionándose dentro del género gracias a su voz, su faceta como compositor y su habilidad en el requinto.
Con este dueto, Tony García suma un logro significativo en su trayectoria musical, al participar en un proyecto junto a Edén Muñoz, uno de los compositores y voces más reconocidos del regional mexicano en la actualidad.
Cabe destacar que el tema Coleccionando Heridas, fue lanzado hace tiempo atrás, interpretado originalmente por la cantante colombiana Karol G, junto al Marco Antonio Solís, tema que forma parte del disco Tropicolombiana