Graban Edén Muñoz y Cristian Castro, el tema ‘Osadía’

Tras la presentación de Cristian Castro este fin de semana en Monterrey, donde tuvo como invitado de lujo a Edén Muñoz, las redes sociales no tardaron en estallar con teorías sobre un posible trabajo en conjunto.

Los fanáticos, con un ojo clínico, no se equivocaron: la unión entre el pop de Castro y el toque maestro de Muñoz es un hecho. Fue el propio Edén Muñoz quien, a través de sus plataformas oficiales, confirmó que las especulaciones eran ciertas.

El nuevo tema lleva por título Osadía y promete ser un éxito rotundo que fusione lo mejor de ambos mundos musicales.