Graban Edén Muñoz y Cristian Castro, el tema ‘Osadía’

Tras la presentación de Cristian Castro este fin de semana en Monterrey, donde tuvo como invitado de lujo a Edén Muñoz, las redes sociales no tardaron en estallar con teorías sobre un posible trabajo en conjunto.
Los fanáticos, con un ojo clínico, no se equivocaron: la unión entre el pop de Castro y el toque maestro de Muñoz es un hecho. Fue el propio Edén Muñoz quien, a través de sus plataformas oficiales, confirmó que las especulaciones eran ciertas.
El nuevo tema lleva por título Osadía y promete ser un éxito rotundo que fusione lo mejor de ambos mundos musicales.
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Una publicación compartida por Eden (@edenmunoz)
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La aparición de Edén Muñoz en el concierto de Cristian Castro tomó por sorpresa a miles de asistentes en Monterrey, durante su concierto en el Domo Care, donde juntos interpretaron el tema Azul.
El momento se convirtió en uno de los más comentados del fin de semana y encendió las especulaciones sobre una posible colaboración musical entre ambos artistas.
De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el intérprete de regional mexicano apareció de forma inesperada en el escenario. La reacción del público fue inmediata, con gritos y ovaciones que marcaron uno de los instantes más destacados de la noche.
Como era de esperarse, la colaboración entre ambos artistas causó gran sensación entre sus fans, quienes no tardaron en manifestar su apoyo en los comentarios de la publicación, entre ello incluso de colegas artistas, como el Yaki quien escribió “Eso kbron! el sinaloense que nos pone en el mapa y nos hace sentir orgullosos... éxito bro”, incluso el mismo Cristian Castro se sumó a los comentarios con la frase “Adorando el regional desde Argentina”.