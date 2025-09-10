Grabará Edén Muñoz el primer YouTube Music Night

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Muñoz compartió la noticia con entusiasmo e invitó a sus seguidores a no perderse la oportunidad de acompañarlo en lo que definió como un show íntimo y especial.

A través de un mensaje en redes sociales, el cantante confirmó que será el protagonista de este evento especial que se celebrará en la Ciudad de México el 17 de septiembre.

El YouTube Music Night llegará por primera vez a México y el encargado de inaugurar esta serie de conciertos será Edén Muñoz, una de las figuras más representativas del regional mexicano en la actualidad.

“Voy a dar un show bien íntimo y por supuesto quiero que me acompañes. Este 17 de septiembre en Ciudad de México vamos a grabar un show bien bonito en el que vas a poder acompañarme para cantar con todo el corazón. Y la otra es que este evento es el primer YouTube Music Night de México”, expresó el cantante en la grabación.

El músico también adelantó que será una presentación llena de historias personales y de momentos significativos de su trayectoria, con un repertorio diseñado para compartir con el público las experiencias que han marcado su camino artístico, señala elimparcial.com

El proyecto YouTube Music Night es una iniciativa que busca acercar a los artistas con sus seguidores mediante presentaciones en vivo de formato íntimo.

Si bien ya se ha realizado en otros países con artistas de diferentes géneros, esta será la primera vez que se lleve a cabo en territorio mexicano, teniendo como sede la capital del país.

“Obviamente estoy muy emocionado que me haya tocado a mí ser el primero porque va a ser un show con un montón de historia que quiero compartir y sobre todo mucho de lo vivido detrás de todas las canciones. Muchas gracias familia, por tanto, los veo en el YouTube Music Night”, señaló el intérprete.

El cantante explicó que los seguidores interesados en asistir podrán encontrar el enlace con los detalles y las instrucciones en sus redes sociales oficiales.

La confirmación de Edén Muñoz como el primer artista en participar en el YouTube Music Night México ha generado expectativa entre sus seguidores.

El evento no solo marca un paso importante para la plataforma digital, sino también un momento especial en la carrera del intérprete, quien tendrá la oportunidad de mostrar una faceta más cercana con su público.