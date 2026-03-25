Grabará Netflix una nueva versión de ‘Si yo tuviera 30’

Netflix apuesta por revivir uno de los clásicos románticos más queridos de los años 2000. La plataforma prepara un reboot de 13 Going on 30 (Si yo tuviera 30) protagonizado por Emily Bader y Logan Lerman, bajo la dirección de Brett Haley. El proyecto contará además con la participación clave de Jennifer Garner, protagonista de la cinta original, como productora ejecutiva. Bader, quien encabeza el elenco, ya había trabajado previamente con el director Haley en la adaptación de People We Meet on Vacation, también para Netflix. En un comunicado difundido a la prensa, el realizador expresó su entusiasmo por liderar la reinterpretación de un filme que considera referente del género romántico.

13 Going on 30 es una de esas raras películas perfectas. Divertida, emotiva, profundamente humana, con interpretaciones inolvidables de Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Judy Greer”, señaló Haley. “Soy un fan desde hace mucho tiempo, así que asumir esta reinterpretación conlleva una enorme responsabilidad”.

En la misma línea, el director destacó la participación de Garner en el proyecto como un sello de aprobación. “Que ella esté a bordo como productora ejecutiva, después de haber sido una pieza clave de todo lo que hizo especial a la película original, es especialmente significativo”. El guión de la nueva versión estará a cargo de Hannah Marks, con revisiones de Flora Greeson, mientras que la producción correrá por cuenta de Joe Roth y Jeff Kirschenbaum para RK Films. Todavía no hay detalles específicos de la trama o posibles cambios contemporáneos respecto a la historia original. La película original, dirigida por Gary Winick y estrenada el 23 de abril de 2004, narra la historia de Jenna Rink, una adolescente que, tras una humillación en su fiesta de cumpleaños, desea convertirse en adulta.

Logan Lerman y Emily Bader protagonizarán la nueva versión.