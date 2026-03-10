Grabará Pedro Pascal, película en Cananea, se llamará ‘De Noche’

Escuelas, cruces de calle con cables, donde más que algo viejo se vea en buen estado y con el estilo norteamericano, las grabaciones comenzaron este mes y se planea una duración aproximada de cuatro semanas.

En cuanto a la trama de la película, se trata de una historia que gira entre los años 1930 y 1940, por lo que las locaciones utilizadas en la ciudad serán en colonias antiguas, con casas que trasladen a la época.

La emoción cinematográfica de Hollywood llega a Cananea, con la grabación en puertas de una producción estadounidense a cargo del productor Todd Haynes, protagonizada por los actores Pedro Pascal y Danny Ramírez, quienes darán vida a un intenso romance en la película titulada De noche.

El rodaje se lleva a cabo en la Casa Greene, el famoso inmueble histórico que fuera propiedad de William Cornell Greene, dueño de la The Cananea Consolidated Copper Company de 1899 a 19911, construida con materiales nacionales e importados de Francia y Estados Unidos, detalla el portal soycobre en Facebook.

La gran mansión es una de las principales locaciones del filme en Cananea.

La Gran Mansión como era llamada en ese entonces, era una casa basta con lujos extremos jamas construida en la zona. Actualmente la Casa Greene es utilizada por los astrónomos que viajan a Cananea en temporada de observación y para el hospedaje de accionistas, cuando visitan Cananea. La casa tiene alrededor de 110 años y sigue ahí de pie tan lujosa como todos los tiempos.

Los autos de la década de 1930 utilizados para este filme, ya se pueden ver en las calles de Cananea, y todos son resguardados en las inmediaciones del Estadio Mártires de 1906, en tanto en estos días comenzarán a llegar integrantes del reparto, colaboradores y el equipo cinematográfico que llenará las calles de la ciudad del cobre al estilo Hollywood.

El nuevo largometraje de Todd Haynes, uno de los proyectos más comentados —y accidentados— del cine de autor reciente, finalmente vuelve a ponerse en marcha.

Esto tras haber quedado en pausa en 2024 por la salida inesperada de Joaquin Phoenix a días de iniciar el rodaje, la película fue oficialmente relanzada con Pedro Pascal como protagonista y con el respaldo financiero de la compañía francesa MK2 Films.

De Noche, es descrita como una historia de amor subversiva con claras referencias al cine noir clásico, ambientada en el Los Ángeles de los años 30, una ciudad atravesada por la corrupción política, la explotación racial y un contexto de guerra inminente.

La trama sigue el romance apasionado e inesperado entre dos hombres que pertenecen a mundos muy distintos y que terminan convirtiéndose en objetivos del sistema que los rodea.

En esta nueva encarnación del proyecto, Pedro Pascal interpretará a un detective duro y desencantado, mientras que Danny Ramírez dará vida a su joven amante, un profesor de internado.

A medida que la relación se intensifica, ambos personajes quedan atrapados en la maquinaria corrupta del poder local, lo que los obliga a huir juntos a México en busca de libertad y supervivencia.

Danny vuelve a coincidir con Pascal tras su paso por el universo de The Last of Us y en el Universo cinematográfico de Marvel como Joaquin Torres/Falcon. Ambos actores también compartirán pantalla próximamente en Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026.