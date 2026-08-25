Grabará Pitbull el remix de ‘La Chona’, junto a Los Tucanes de Tijuana

“La Chona” no es cualquier canción: es uno de los grandes himnos de Los Tucanes de Tijuana y un tema que, desde hace décadas, ha puesto a bailar a públicos de todo el mundo.

Su éxito incluso trascendió generaciones y fronteras, convirtiéndola en una de las canciones más reconocibles de la agrupación. Ahora, Mario Quintero confirmó que este clásico tendrá una nueva vida con un remix junto a Pitbull.

“Esperemos se logre la colaboración con Pitbull, que estamos haciendo una versión de La Chona con Pitbull, pues para lanzarla en este año”, compartió en entrevista.