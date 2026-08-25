Grabará Pitbull el remix de ‘La Chona’, junto a Los Tucanes de Tijuana

“La Chona” no es cualquier canción: es uno de los grandes himnos de Los Tucanes de Tijuana y un tema que, desde hace décadas, ha puesto a bailar a públicos de todo el mundo.
Su éxito incluso trascendió generaciones y fronteras, convirtiéndola en una de las canciones más reconocibles de la agrupación. Ahora, Mario Quintero confirmó que este clásico tendrá una nueva vida con un remix junto a Pitbull.
“Esperemos se logre la colaboración con Pitbull, que estamos haciendo una versión de La Chona con Pitbull, pues para lanzarla en este año”, compartió en entrevista.
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La colaboración no solo suma un nombre internacional a la fórmula, sino que lleva uno de los temas más emblemáticos de Los Tucanes a una nueva audiencia y demuestra que La Chona seguirá yendo diario a los bailes.
La Chona se lanzó oficialmente el 19 de junio de 1995 como parte del disco Me robaste el corazón. La canción se compuso en solo cinco minutos por petición de un amigo locutor de Mario Quintero. Se volvió un himno tradicional en las fiestas y bodas de México. En 2018 alcanzó fama mundial gracias a un reto viral en internet.