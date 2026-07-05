Grabarán Belinda y Danna colaboración especial

Belinda y Danna grabarán un videoclip de su colaboración, la canción más esperada del pop mexicano este 2026. La cantante lo anunció en vivo tras el partido México vs. Ecuador. En lugar de ir al Estadio Ciudad de México a ver a la Selección contra Inglaterra, estará en un set de grabación junto a su colega Belinda con quien eligió un videoclip sobre el partido más importante de México en 40 años. La cantante reveló el 3 de julio, ante los micrófonos del programa Hoy tras el triunfo del Tri sobre Ecuador, que este domingo 5 de julio no podría asistir al encuentro contra Inglaterra porque tenía comprometida la jornada con Danna: las dos grabarán hoy el videoclip de su colaboración musical, un proyecto que sus fanáticos llevan meses esperando, señala infobae.com

“Ay, me encantaría. Tengo que grabar un video, pero como lo estoy diciendo en este momento, ya no puedo hacerme la enferma, ya no puedo tener una excusa porque ya si no me va a matar Danna. Si no, estaría aquí solo por el video, pero voy a echar porras desde donde esté“, declaró la cantante con humor ante la prensa. El anuncio llegó la misma noche en que Belinda se volvió viral por confundir el grito mundialista “¿Y si sí?” con “¿A que sí?” durante una entrevista, lo que desató una ola de memes. Lejos de ignorarlos, respondió con una serie de fotografías en pijama en Instagram —seguida por más de 18 millones de personas— acompañadas únicamente de la frase: “¿A que sí?”.