Grupo Cañaveral y Cuisillos darán conciertos gratis tras el partido México vs Ecuador

La fiebre mundialista se despide de México con el partido de la Selección Mexicana y Ecuador, este martes 30 de junio, a las 18:00 horas (hora Sinaloa) y Cuisillos y Grupo Cañaveral cerrarán la fiesta.

Tras los festejos desbordantes que han inundado el Centro Histórico en los partidos previos, el gobierno de la CDMX diseñó un cierre espectacular que fusiona la pasión en la cancha con la música en vivo, expandiendo la fiesta a nuevos rincones de la metrópoli.

Para evitar los cuellos de botella en el primer cuadro de la ciudad y garantizar que todos puedan disfrutar del cierre mundialista, se han preparado tres grandes epicentros musicales.

La icónica Torre del Caballito, sobre Paseo de la Reforma, albergará un magno escenario equipado con pantalla gigante. El objetivo es que la marea verde se distribuya por toda la avenida y, al terminar el encuentro, la agrupación Cuisillos se encargue de desatar la fiesta.

Pensando en quienes viven del otro lado de la ciudad y buscan un regreso a casa menos caótico, el estacionamiento del Palacio de los Deportes se transformará en una enorme sede mundialista. Tras disfrutar el partido en las pantallas del lugar, Grupo Cañaveral subirá al escenario para poner a bailar a todo el oriente chilango.

Si el plan es ir con los más pequeños de la casa, la Plaza de la República es la apuesta segura. Con un enfoque totalmente familiar, la sede transmitirá el juego y cerrará la noche con un doble espectáculo a cargo de Mi Banda el Mexicano y la energía inigualable de Triciclo Circus Band.

Para quienes los conciertos multitudinarios no son lo suyo, la Secretaría de Cultura garantizó que el fútbol estará al alcance de todos. Se desplegará un corredor ininterrumpido de pantallas gigantes que abarcará desde la plancha del Zócalo hasta la Fuente de la Diana Cazadora.

Cabe mencionar que no son los únicos conciertos que habrá. En la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero se presentará El Haragán y cía; mientras que en la Macroplaza de la alcaldía Iztapalapa verás el partido y disfrutarás de música con el DJ Aztek Rous.