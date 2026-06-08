Grupo Clasificado celebra 10 años con caravana por el malecón de Mazatlán

Entre música, convivencia y el cariño de sus seguidores, Grupo Clasificado celebró el lanzamiento de su álbum Décimo Aniversario con una colorida caravana que recorrió parte del malecón de Mazatlán.

La fiesta arrancó en el Monumento al Pescador, donde los integrantes de la agrupación se reunieron con decenas de fans, amigos, turistas y creadores de contenido que respondieron a la invitación para ser parte de este momento especial en la historia del grupo.

Al ritmo de la banda, los músicos iniciaron el recorrido por uno de los puntos más emblemáticos del puerto, generando un ambiente festivo que llamó la atención de quienes disfrutaban la tarde sobre el paseo costero.

La caravana avanzó por la avenida del Mar, y en el traslado se fueron sumando más personas que se integraron a la celebración.

Fotografías, videos y muestras de apoyo acompañaron el trayecto de la agrupación, que aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo recibido durante una década de carrera.

El recorrido concluyó en el área de las Letras de Mazatlán, donde el Grupo Clasificado convivió con sus seguidores y compartió algunos de los momentos más significativos de su trayectoria.

Para la actividad se utilizaron los vehículos populares denominadas aurigas o arañas mazatlecas y vehículos RZR, elementos que aportaron un sello distintivo a la celebración y que despertaron el interés de locales y visitantes.

Originario de Sinaloa, Grupo Clasificado se ha consolidado dentro de la música regional mexicana gracias a un estilo que combina la esencia de la banda con propuestas contemporáneas, logrando conectar con distintas generaciones de público.

A lo largo de los años, la agrupación ha construido una carrera marcada por presentaciones en diversos escenarios y una creciente presencia en plataformas digitales.

Los integrantes destacaron que Décimo Aniversario representa el proyecto más importante de su trayectoria.

El álbum reúne colaboraciones especiales y busca rendir homenaje a los momentos, personas y experiencias que han formado parte de estos primeros 10 años de historia musical.