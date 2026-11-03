Grupo Clasificado estrena ‘El Malo de la Historia’, con producción de Joss Favela

Grupo Clasificado está de estreno con el lanzamiento de “El Malo de la Historia”, su nuevo sencillo con el que abre una nueva etapa en su trayectoria dentro del regional mexicano.

La canción está disponible en plataformas digitales desde el 29 de octubre, bajo el sello discográfico de la agrupación, Clasificado Music.

El tema cuenta con la producción del cantautor sinaloense Joss Favela, quien aporta su experiencia y visión musical a la propuesta del grupo.

Aunque Favela no participa en la composición, trabajó de cerca con los integrantes para dar forma a la interpretación y al sonido de la canción, cuya autoría corresponde a Ricardo Orrantia.

La letra aborda el desamor desde la perspectiva de quien termina señalado como el responsable de que una relación no funcione.

A través de su título, “El Malo de la Historia” plantea cómo, después de una ruptura, una persona puede cargar con la culpa ante los demás, aunque cada historia tenga distintas versiones.

Como parte de la producción audiovisual, los músicos viajaron de Culiacán a Guadalajara, donde grabaron el videoclip oficial en dos sitios representativos de la ciudad, la Catedral de Guadalajara y el Centro Cultural El Palacio de las Vacas.

Gilberto Camacho, vocalista de Grupo Clasificado, compartió que la elección de la Catedral respondió al interés de contar con un escenario emblemático para acompañar la canción.

“Buscábamos un lugar emblemático de nuestro país y qué mejor que la Catedral de Guadalajara. Es un lugar bellísimo y estamos seguros de que el resultado le va a gustar mucho al público”, comentó.

Con este lanzamiento, Grupo Clasificado, originario de Culiacán, busca continuar desarrollando una identidad musical propia, al tiempo que mantiene la esencia del regional mexicano que ha marcado su conexión con el público.