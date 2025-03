Grupo Firme confirma concierto en Tijuana, tras recibir amenazas

“Perdón que lo diga así, pero el gobierno anda muy perro, la verdad, y va a tener muy blindado el concierto. Entonces, la gente puede venir muy tranquila, puede venir a pasársela a gusto”.

El grupo aseguró que su música no está dedicada a ningún bando criminal y que fueron utilizados como blanco para generar atención mediática, de acuerdo con información de unotv.com.

“Nosotros no somos un grupo que cante corridos. El corrido más sonado de Grupo Firme es ‘La Pantera’, y ‘La Pantera’ no existe. Perdón que les quite esa magia, porque es un personaje ficticio. No cantamos corridos para ninguna bandera del crimen organizado. Entonces, a mí pregúntame por un ‘Ya no vuelvo contigo’, ‘Ya supérame’, ‘Ya te extraño más’, un ‘Calidad’, ¿sí me explico?”

Durante la conferencia, el grupo aprovechó para anunciar que su gira “La Última Peda” contempla más de 23 estadios en todo el país y ya suma una octava fecha en el Estadio GNP, en la Ciudad de México.

También, informaron que ofrecerán presentaciones en palenques, incluyendo la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, para tener una mayor cercanía con su público.