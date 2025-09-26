Grupo Firme gana Mejor Canción Banda Música Mexicana en los Premios Juventud

El mexicano Carín León ganó en la categoría de Mejor Canción de Música Mexicana con el tema ‘El Amor de Mi Herida’ y en Mejor Álbum de Música Mexicana con el disco ‘Boca Chueca, Vol.1’.

Con el tema ‘El Beneficio De La Duda’, Grupo Firme ganó Mejor Canción Banda Música Mexicana en los Premios Juventud 2025. Ya en el escenario, agradecieron a sus fans y a sus familias por este importante reconocimiento después de dos años de ausencia.

El puertorriqueño Bad Bunny y la agrupación colombiana Morat arrasaron en los Premios Juventud, cada uno con tres, y la colombiana Karol G, fue nombrada la Artista del Año.

Bad Bunny que no estuvo presente y ganó en las categorías de Mejor Canción Urbana con ‘DTMF’, así como el Mejor Álbum Urbano con el disco homónimo y Mejor Colaboración Urbana con el tema ‘Adivino’ con el boricua Myke Towers.

Morat reconoció que los premios fueron para ellos una sopresa, aunque lo soñaban pero no lo esperaban de esa forma.

Morat se llevó reconocimientos como Grupo o Dúo Favorito del Año y Mejor Canción Pop/Rock con el tema ‘Me Toca a Mí’ junto con el colombiano Camilo, y en la categoría de Mejor Álbum Pop con su disco ‘Ya Es Mañana’.

La colombiana Karol G, tampoco estuvo presente en los galardones, fue reconocida como Artista del Año y obtuvo Hit Tropical del Año con el merengue ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La gala también confirmó el protagonismo de la música mexicana en la escena internacional. Canciones como El Amor de Mi Herida de Carín León y “El Amigo” de Christian Nodal fueron reconocidas en las categorías más fuertes del regional mexicano.

Álbumes como Éxodo de Peso Pluma y “Boca Chueca, Vol.1” de Carín León encabezaron la competencia de Mejor Álbum de Música Mexicana, confirmando el auge del género.

El urbano, por su parte, mostró su versatilidad en categorías como Mejor Urban Track, donde participaron desde Karol G y Feid con +57 hasta Bad Bunny con DtMF y Peso Pluma junto a Kenia OS en Tommy & Pamela. La amplitud de nominados reflejó la fuerza del reguetón, trap y fusiones experimentales en la música latina actual.

Natti Natasha se quedó con dos galardones, uno de ellos en la categoría Mejor Álbum Tropical por el disco ‘Natti Natasha en Amargue’, y otro en la categoría Mejor ‘Dance Track’ con el tema ‘Como la flor’. En el ínterin, la cantante reveló que espera una niña.

Los Premios Juventud fue una edición marcada por las sorpresas y por un escenario inédito: Panamá, país que por primera vez acogió la entrega de galardones.