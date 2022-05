$!Grupo Firme podría demandar a Los Buitres de Culiacán

Respecto a si era cierto o no, que tanto Ever como Isael ya no quisieron refrendar después de 10 años el nombre de la agrupación ante el IMPI, para que la banda pudiera hacerse de nuevo con su nombre, la abogada detalló que eso no fue así, ya que Ever se hizo de la marca en 2015, y su vigencia es de 10 años, venciéndose hasta el 2025.

Sobre si la agrupación sinaloense recibirá alguna compensación por el daño económico realizado, regalías cobradas, la abogada dejó claro que no se trata de dinero, y que hoy lo que están realizando es una solicitud para que el mandato que ellos (Ever y Isael) tenían como representantes artísticos y que hayan cobrado alguna regalía se rindan las cuentas pertinentes, ya que tienen la obligación de darles las cuentas de cuanto se recibió por la explotación de la marca y de todos los derechos.

Al ser cuestionada sobre si no les daba miedo meterse con los representantes o dueños, o el socio del que es uno de los grupos número uno del continente americano, como lo es Grupo Firme, la abogada subrayó, que esta no es la primera vez que está en un litigio de este tipo tan mediático.

“Los Buitres tienen temor de que vaya a ver represalias en contra de ellos, pero no fue con el afán de molestar a Eduin Caz, sino precisamente, el objetivo de los Buitres, fue poner en alerta a otros integrantes de otros grupos que empiezan, para que lo primero que hagan, es que protejan el nombre con el que se van a identificar, porque realmente es su patrimonio, por lo que no es permisible que alguien lo pueda hacer en tu nombre, y pueda aprovecharse de la fama o prestigio que tenga un grupo”, detalló la abogada.