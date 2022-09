Grupo Firme será multado tras su presentación del Grito en Las Vegas

Grupo Firme tendría que pagar un fuerte multa luego de su presentación del Día del Grito de Independencia en Las Vegas, y es que la agrupación se pasó más de la cuenta con su show.

La agrupación que lidera Eduin Caz se presentó en el Allegiant Stadium de Las Vegas el 15 de septiembre, donde recibiría dicha multa, según confirmó el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que la banda deberá de pagar una millonaria suma luego de presentarse en un concierto ante 65 mil personas.

Según la información de Infante, el concierto de Grupo Firme en Las Vegas estaba planeado para terminar en punto de las 00:00 horas del 16 de septiembre, sin embargo, Eduin Caz y compañía se alargaron, lo cual provocó que los multarán con una millonaria suma.

El vocalista de la agrupación expresó su molestia porque debían bajarse del escenario y no iban a poder alargar los festejos de la Independencia de México.

“No pensé que se fueran a poner así, jamás en la vida pensé que se fueran a poner así en este día, yo no lo pensé, me siento molesto, me siento enojado, pero ustedes no tienen la culpa, ¿ok? Muchísimas gracias”, le dijo a sus fans.

“Quisiera poder amanecerme con ustedes, muchísimas gracias, a todos y cada uno de ustedes, espero se la hayan pasado de lo mejor, hayan disfrutado este espectáculo, me faltaron muchas canciones”, agregó Eduin Caz durante sus disculpas.

Al final, Grupo Firme terminó su concierto a las 00:38 horas, por lo que se alargó casi 40 minutos, lo que le costó una multa de 250 mil dólares, lo cual equivale a casi 5 millones de pesos mexicanos.