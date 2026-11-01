Grupo Frontera y Los Dos de Tamaulipas unen sus voces en ‘Piquito’

Grupo Frontera y Los Dos de Tamaulipas unen sus estilos musicales en “Piquito”, una colaboración que apuesta por la cumbia norteña y una historia de amor con la que más de uno podrá identificarse.

El sencillo aborda la situación de quienes continúan ilusionados con una persona que no corresponde de la misma manera, aun cuando saben que esa relación no les conviene.

A través de una letra que combina sentimiento y un toque de humor, ambas agrupaciones narran cómo una pequeña muestra de cariño puede mantener viva la esperanza.

El lanzamiento llega acompañado de un video oficial grabado en Texas, disponible en los canales de YouTube de ambas agrupaciones y en las plataformas digitales.

La producción musical estuvo a cargo de Édgar Barrera, reconocido por sus colaboraciones con importantes figuras de la música latina.

Para Grupo Frontera, esta nueva colaboración representa otra oportunidad de conectar con el público a través de los duetos, una fórmula que le ha dado importantes resultados durante su trayectoria.

La agrupación ha compartido canciones con artistas de distintos géneros y generaciones, entre ellos Bad Bunny, con “Un x100to”; Carín León, con “Que vuelvas”; Shakira, con “(Entre Paréntesis)” y Manuel Turizo, con “De lunes a lunes”.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2022 con “No Se Va”, su versión del tema original de Morat, que se volvió viral en redes sociales y los colocó en el radar de la industria musical internacional. La popularidad de esta interpretación impulsó su crecimiento y abrió las puertas a nuevas colaboraciones.

Con este historial de duetos exitosos, “Piquito” llega con expectativas entre los seguidores de ambas agrupaciones, quienes esperan que la unión musical también consiga posicionarse entre las favoritas del público.

Por su parte, Los Dos de Tamaulipas atraviesan una etapa importante en su carrera, luego de convertirse en finalistas en cinco categorías de los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

Además, su canción “Ayúdame” suma 23 semanas en el primer lugar de la lista Hot Regional Mexican Songs de Billboard.

La agrupación continúa con su gira por Estados Unidos y algunas presentaciones en México, mientras prepara nuevos proyectos y fechas para 2027.

Con “Piquito”, Grupo Frontera y Los Dos de Tamaulipas apuestan por una colaboración que reúne dos propuestas musicales dentro del regional mexicano, con una historia cotidiana y un ritmo pensado para conectar con sus seguidores.