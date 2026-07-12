Grupo Intocable develará estrella en Hollywood y dará grito en el Zócalo

Grupo Intocable tendrán su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Este reconocimiento es uno de los máximos honores en la industria del entretenimiento a nivel mundial.

La agrupación originaria de Zapata, Texas, develará la estrella número 2,852 el próximo 16 de julio. La ceremonia estará organizada por la Cámara de Comercio de Hollywood, y promete ser una auténtica fiesta latina en pleno Hollywood Boulevard.

Intocable forma parte de una selecta lista de artistas latinos que serán reconocidos este año en el Paseo de la Fama. Entre ellos también figura Lucero, la “Novia de América”, aunque su fecha de develación todavía no se ha anunciado.

Este homenaje coincide con un momento especial para la banda, que este año celebra 32 años de carrera ininterrumpida.

A lo largo de más de tres décadas, Intocable no solo ha puesto a bailar y a llorar a millones de personas, sino que también ha roto récords impresionantes: Más de 55 millones de discos vendidos en todo el mundo. Se han consolidado como una de las agrupaciones más influyentes del regional mexicano. Han mantenido una presencia impecable llenando recintos tanto en México como en Estados Unidos.

Grupo Intocable trae una gira que va a poner a vibrar a México y Estados Unidos, desde dar el Grito en el Zócalo hasta armar la fiesta en Texas y California.

El 15 de septiembre, a las 19:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México ofrecerán un concierto gratuito luego del Grito de Independencia.

26 de septiembre la gira llega al Estadio Toluca 80 para hacerle frente al frío con buenos pasos de baile.

02 de octubre la cita es en el Auditorio GNP Seguros de Puebla. Y al Día siguiente ofrecerán concierto en Querétaro, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

El 10 de octubre la agrupación se presentará en El Paso, Texas y el 16 de ese mismo mes, en San Luis Potosí y al día siguiente en León, Guanajuato.

Posteriormente, el 24 de octubre, se presentarán en Anaheim, California y el 7 de noviembre, en Monterrey, Nuevo León.